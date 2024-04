Chuyện gì đang xảy ra giữa GREY D và Linh Ngọc Đàm: Nhạc nhà trai, đăng nhà gái

GREY D là một trong những giọng ca gen Z nổi bật hiện nay

Tối 4-4, sản phẩm âm nhạc "nhạt-fine" của GREY D được hé lộ nhiều hơn về phần âm nhạc thông qua Teaser Audio.

Đặc biệt, đoạn Teaser Audio này không phát hành trên kênh "chính chủ" mà lại do Linh Ngọc Đàm - nữ diễn viên chính sẽ đóng cặp cùng GREY D trong MV "nhạt-fine" đăng tải đầu tiên. Không chỉ khoe nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút, Linh Ngọc Đàm còn khiêu vũ cực tình cùng GREY D trong không gian đầy mộng mơ, lãng mạn.



Đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của "nàng thơ" Linh Ngọc Đàm, GREY D cũng đăng tải một đoạn Teaser Audio sau 2 tiếng.

Tuy nhiên, đoạn Teaser Audio này không có sự xuất hiện của Linh Ngọc Đàm mà chỉ bao gồm những hình ảnh GREY D dạo bước giữa đường phố Nhật Bản.

Được GREY D "nhá hàng" từ trước, "nhạt-fine" tựa như phần tiếp nối cho bản hit "đưa em về nhàa" nhưng hứa hẹn sẽ "suy" hơn, bởi chính nam ca sĩ đã xác nhận đây là phiên bản "đưa em về nhà… ai nấy về".

Không phải lần đầu tiên GREY D "chơi chữ" khi đặt tựa đề cho các ca khúc, nhưng cái tên "nhạt-fine" vừa thể hiện sự "nhạt phai" trong cách phát âm, và "nhạt" nhưng vẫn "fine" (ổn) đủ gây ấn tượng với người hâm mộ trong những ngày vừa qua.

Phần lời hát trong Teaser Audio đậm chất tự sự, diễn tả câu chuyện về một tình yêu khó có thể cứu vãn dù từng tồn tại nhiều kỷ niệm: "Dù mọi chuyện ngày qua có đúng hay sai thì tình yêu chúng ta cũng đã nhạt phai".

GREY D là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham dự sự kiện của Tiffany &Co ở Nhật Bản

Bên cạnh Teaser Audio, GREY D và Linh Ngọc Đàm còn liên tục úp mở về sản phẩm mới thông qua chuỗi Poster đa dạng về phong cách.

Từ tạo hình cực ngầu của GREY D và Linh Ngọc Đàm khi ngồi trong một quán bar, cho đến sự trong trẻo, nhẹ nhàng lúc cả hai ở bên nhau và cả khoảnh khắc nắm tay nhau ngọt ngào giữa khung cảnh cổ tích.

Lần đầu tiên kết hợp của Linh Ngọc Đàm và GREY D không khỏi khiến khán giả mong đợi bởi visual hút mắt từ "nhà trai" đến "nhà gái", cùng loạt hình ảnh được đầu tư rất chất lượng.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen cho màn trở lại của GREY D và mong chờ MV "nhạt-fine" giữa GREY D và Linh Ngọc Đàm.

Các "fan ruột" của GREY D còn tinh ý nhận ra mối liên kết thú vị giữa poster MV debut "vaicaunoicokhiennguoithaydoi" và MV "nhạt-fine" chính là dù nữ chính đã thay đổi, nhưng GREY D vẫn ôm cây đàn ghi-ta thay vì ôm cô gái: "Chàng trai chung thủy nhất. Qua 1 năm anh vẫn cứ là ai ôm anh thì ôm, còn anh ôm cây đàn".

Mạng xã hội bàn luận rôm rả về GREY D

Sản phẩm "nhạt-fine" còn nhận được sự yêu thích bởi mang cảm hứng và màu sắc theo hơi hướng Nhật Bản. Trên các phiên bản poster của "nhạt-fine" cũng có thêm dòng tựa đề bằng tiếng Nhật.

Trước đó, GREY D cũng chính thức chia sẻ thông tin sẽ lên đường đến Nhật Bản để tham dự triển lãm "Tiffany Wonder" của thương hiệu đình đám Tiffany & Co. vào ngày 10, 11-4 tại Tokyo. GREY D là nam nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được Tiffany & Co. mời đến sự kiện đặc biệt này.