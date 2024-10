Chuyện gì xảy ra với Mai Phương Thúy?

Mai Phương Thúy vừa "nốc" bia vừa livestream

Cư dân mạng lan truyền và bàn tán về buổi livestream của hoa hậu Mai Phương Thúy mới đây. Theo đó, Mai Phương Thúy có phần thiếu tỉnh táo, phát ngôn rời rạc. Mai Phương Thúy thẳng thắn chia sẻ với khán giả: "Say mất rồi, chẳng mấy khi tôi say. Giây phút đặc biệt như thế này, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng tôi không là tấm gương xấu. Tôi phát hiện ra rằng nếu đã say thì không cần nói chuyện có logic, đầu cuối cũng không cần làm mọi việc thật hợp lý.

Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng mình. Kỷ niệm này tôi sẽ cất ở trong tim, trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1.000 người xem tôi say ngày hôm nay. Đối với tôi, đây là trải nghiệm đẹp. Hy vọng mình cũng đem đến trải nghiệm đẹp cho các bạn".



Mai Phương Thúy có vẻ say xỉn trên livestream khiến khán giả bất ngờ 1 nhưng việc cô "nốc" bia ngay trên sóng livestream khiến khán giả bất ngờ 10.

Thực tế, hành động uống bia trên sóng livestream hay livestream khi đang say xỉn không có gì đáng nói. Và có khi nó rất bình thường với hàng ngàn người trên thế giới.

Nhưng tại nơi này, Mai Phương Thúy vẫn đang là một người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất định sau 20 năm đăng quang hoa hậu Việt Nam. Bản thân Mai Phương Thúy cũng sớm nhận ra hành động không mấy phù hợp của mình với việc gởi lời xin lỗi và kết thúc buổi phát sóng.

Dù vậy, buổi livestream của Mai Phương Thúy vẫn tạo nên làn sóng tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu hình ảnh một Hoa hậu Việt Nam có nên xuất hiện trước công chúng trong trạng thái say xỉn, và hành động uống bia trên sóng trực tiếp có phù hợp với một người có tầm ảnh hưởng như Mai Phương Thúy. Thậm chí, nhiều người bày tỏ nỗi thất vọng với Mai Phương Thúy.

Hình ảnh mới của Mai Phương Thúy

Thời gian gần đây, hoa hậu Mai Phương Thúy thường xuyên gây chú ý với hành động lạ. Cô liên tục xin lỗi khán giả mà không rõ nguyên do. Có lần, Mai Phương Thúy đã xin lỗi chỉ vì đăng quá nhiều trạng thái trong một ngày.

Hoa hậu Mai Phương Thúy là một trong những hoa hậu hiếm hoi có sức ảnh hưởng lớn. Cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả sau 20 năm đăng quang.

Ở tuổi 36, Mai Phương Thúy vẫn chưa kết hôn dù cô đã trải qua nhiều mối tình sâu sắc. Cô từng chia sẻ rằng mình sẽ trở thành cô dâu ở tuổi 40, và rất nhiều người vẫn đang mong chờ đám cưới thế kỷ của cô.

Hiện tại, cuộc sống của Mai Phương Thúy chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh và đầu tư tài chính. Cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và chỉ tham gia những chương trình phù hợp.