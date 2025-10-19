HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chuyên gia bàn về giải pháp kiểm soát cận thị trẻ em ở TP HCM

Huy Lân

(NLĐO) - Cận thị ở trẻ em đang gia tăng nhanh chóng, các mô hình chăm sóc tích hợp, an toàn và bền vững... là yêu cầu cấp bách đặt ra.

Ngày 19-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) tổ chức Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Việt Nam lần thứ nhất với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực.

Cận thị trẻ em, ứng dụng AI trong nhãn khoa được bàn tại TP HCM - Ảnh 1.

Các đại biểu, chuyên gia đầu ngành nhãn khoa đưa ra nhiều khuyến cáo cận thị trẻ em

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh gánh nặng tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị ở trẻ em đang gia tăng nhanh chóng, các mô hình chăm sóc tích hợp, an toàn và bền vững là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Tại hội nghị, các chủ đề được giới chuyên môn đưa ra bàn thảo, khuyến cáo như kiểm soát cận thị ở trẻ em, kinh nghiệm điều trị mắt trẻ em, thị giác hai mắt, đánh giá khô mắt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và quản lý bệnh mắt.

Dịp này, CLB Khúc xạ nhãn khoa Việt Nam tập hợp nhiều bác sĩ, cử nhân khúc xạ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lĩnh vực khúc xạ cũng được thành lập ra mắt.

CLB Khúc xạ nhãn khoa Việt Nam tạo dựng một diễn đàn chuyên môn chính danh, nơi các nhà lâm sàng, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp cùng nhau kết nối, thúc đẩy chuẩn hóa đào tạo, bồi dưỡng liên tục và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân.

Trong tương lai, CLB sẽ tổ chức các sinh hoạt khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc và điều trị tật khúc xạ, tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực lâm sàng lĩnh vực nhãn khoa.

trí tuệ nhân tạo Tật khúc xạ cận thị chăm sóc mắt nhãn khoa Trường đh y khoa phạm ngọc thạch
