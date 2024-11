Chuyên gia khởi nghiệp tiết lộ lý do đóng quán cà phê sau 10 năm gầy dựng

Thông tin chuyên gia khởi nghiệp Trần Thanh Tùng (thường gọi Tùng BT) công bố đóng quán cà phê Monkey in Black cuối cùng tại TP HCM khiến dư luận dậy sóng bởi anh không chỉ là chuyên gia về khởi nghiệp chung mà cả trong mảng cà phê.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động vào trưa 21-11, Tùng BT nói rằng đây là một quyết định rất khó khăn đối với anh nhưng chủ yếu về mặt cảm xúc. Bởi lẽ, quán cà phê này gắn với hành trình khởi nghiệp của anh, nơi khởi nguồn của các chiến dịch viral (lan tỏa) như: "nhai luôn ly", "no bra no play",… và là vườn ươm cho nhiều dự án khác như: Sài Gòn Tếu, Học viện New Founder, Wolf On, Yêu Là Đủ Shop, Heaven Sense – Trời Đất Oil,…

Tùng BT nói anh đã suy nghĩ đến mức "trầm cảm" trước khi đưa ra quyết định đóng quán cà phê gắn với tên tuổi của mình - Ảnh: NVCC

"Đây có thể xem là đứa con tinh thần, ngôi nhà thứ 2, nơi an trú của mình 10 năm qua!" – Tùng BT nói.

Do đó, trước khi đi đến quyết định đóng cửa, Tùng BT đã phải suy nghĩ rất nhiều đến u buồn, trầm cảm và anh đã phải đi chơi, đi thiền trước khi lựa chọn theo lý trí.

Theo đồng sáng lập cà phê Monkey in Black, mô hình quán hiện đã cũ, tuy chưa đến mức lỗ nhưng tiền lời mỗi tháng không đủ cho một bữa đãi đối tác.

"Trong hàng loạt hoạt động kinh doanh mà Tùng BT đang làm, đây là dự án lời ít nhất nên việc đóng cửa được xem là cách chốt lỗ đúng lúc. Lỗ ở đây là lỗ về chi phí cơ hội, công sức bỏ ra" – KOL này giải thích. Ngoài ra, các dự án khác của Tùng BT cũng không còn cần đến mặt bằng tại đây.

Bên trong quán cà phê Monkey in Black - Ảnh: NVCC

Tùng cũng nói rằng anh không lo ngại bị dư luận đánh giá về năng lực khi bản thân là chuyên gia nhưng không thể duy trì đứa con tinh thần của mình.

Bởi lẽ, trước giờ các clip của anh không dạy về làm giàu mà chủ yếu là dạy về kỹ năng, trong đó có kỹ năng về "chốt lỗ", "sang quán" để tập trung cho các dự án hiệu quả hơn.

"Quán cà phê này, Tùng BT muốn giữ lại vẫn được nhưng về lý trí là không nên bởi những người từng thất bại trong kinh doanh, chủ yếu do các quyết định cảm tính" – Tùng BT nhấn mạnh.

Thông tin về quán Monkey in Black "rần rần" trở lại, doanh số tăng gấp 4 lần trước đó nhưng Tùng BT cho biết sẽ không thay đổi quyết định đóng quán và trễ nhất là hết tháng 11 Monkey in Black sẽ chính thức đóng cửa.