Chuyên gia lý giải nắng nóng oi bức ở TP HCM và Nam Bộ những ngày đầu tháng 8

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ xảy ra nắng nóng gây oi bức dù đang trong mùa mưa. Theo số liệu từ Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, tổng lượng mưa trong những ngày đầu tháng 8 năm nay ở Nam Bộ thấp hơn năm 2020 nhưng phổ biến cao hơn các năm khác.

Trong khi đó, nhiệt độ trên khu vực cao nhất duy trì mức 34-36 độ C, riêng TP Biên Hoà đạt hơn 36 độ C và đây cũng là mức cao nhất từ đầu tháng 8 năm nay đối với các tỉnh Đông Nam Bộ, nhưng vẫn thấp hơn so với giá trị cao nhất của các năm 2020, 2021 và 2023.

Những ngày cuối tháng 8, mưa có xu hướng gia tăng ở TP HCM và Nam Bộ

ThS Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, nắng nóng oi bức ở TP.HCM, Nam bộ trong mùa mưa không phải là điều bất thường.

Ông Quyết lý giải, từ ngày 1 đến ngày 14-8, thời tiết Nam Bộ có nhiệt độ khá cao, oi bức và ít mưa. Chỉ tính riêng TP HCM và khu vực Đông Nam Bộ trung bình chiếm hơn 8 ngày mưa, chủ yếu mưa rào và dông rải rác vài nơi.

"Thông thường trong tháng 8 vẫn diễn ra những đợt giảm mưa, mỗi đợt từ 5 đến 10 ngày. Khi giảm mưa, nước trong nội đồng thiếu hụt, nắng mạnh, nhiệt độ cao bốc hơi mạnh, gây nên những đợt hạn bà chằn (hạn lệ), là đợt khô hạn ngắn diễn ra trong mùa mưa. Vì vậy, nắng nóng oi bức ở TP HCM và Nam Bộ trong những ngày qua không phải là điều bất thường" - ông Quyết nói.

Cũng theo ông Quyết, nguyên nhân chính khiến thời tiết TP HCM và Nam Bộ nắng nóng oi bức là do thời gian vừa qua hệ thống thời tiết tác động lên khu vực gồm tầng thấp, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, gây nắng nóng, nắng nóng gay gắt cho các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ.

Đồng thời, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu hoặc trung bình. Nhìn chung, những ngày đầu tháng 8 thời tiết ít mưa, ban ngày nhiệt độ tăng cao nên gây ra cảm giác oi bức.

Thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 15-8 Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C. Xu thế thời tiết trên khu vực những ngày cuối tháng 8 Từ ngày 18-8, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh trở lại. Vào ngày 18 và 19-8, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ suy yếu và rút dần về phía Đông, lúc đó gió mùa Tây Nam trên khu vực hoạt động mạnh dần. Thời tiết chung trên khu vực Nam Bộ những ngày tới chủ yếu có mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 20 và 21-8 trở đi, mưa dông có xu hướng gia tăng và xảy ra rải rác về chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét.