HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chuyện hi hữu: Bị cáo chết trước khi xét xử 3 ngày, tòa vẫn tuyên 12 tháng tù

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Một vụ án hy hữu vừa được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, khi bị cáo đã qua đời trước phiên xét xử nhưng vẫn bị tuyên 12 tháng tù giam

Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật liên quan vụ bị cáo đã chết 3 ngày nhưng vẫn bị kết án 12 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hùng có hành vi trộm cắp tài sản trị giá gần 21,6 triệu đồng.

TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) quyết định đưa bị cáo N.V.H. ra xét xử về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 24-8-2020.

Do bị cáo H. vắng mặt nên thời gian mở lại phiên tòa ấn định vào ngày 21-9-2020.

Ngày 25-8-2020, bị cáo H. có đơn xin xét xử vắng mặt (có xác nhận của Công an xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) với lý do bị bệnh tiểu đường ở giai đoạn cuối, đi đứng không được nên không thể đến tham gia phiên tòa.

Bị cáo đã chết vẫn bị kết án 12 tháng tù: Vụ án gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Hội đồng Giám đốc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VKSND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21-9-2020, TAND huyện Tuy Phong tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị cáo, xử phạt bị cáo 12 tháng tù. Tài liệu trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc bị cáo đã được tống đạt bản án theo quy định.

Ngày 22-10-2020, Chánh án TAND huyện Tuy Phong ủy thác cho TAND huyện Bắc Bình ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với ông H.

Tuy nhiên, qua xác minh bị cáo H. đã chết vào ngày 18-9-2020, trước ngày xét xử sơ thẩm 3 ngày.

Ngày 5-1-2021, TAND huyện Bắc Bình ban hành văn bản thông báo về việc không ban hành quyết định thi hành án đối với ông H. với lý do bị cáo đã qua đời.

Theo TAND tỉnh Lâm Đồng, bị cáo H. chết trước ngày xét xử sơ thẩm ba ngày nên theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án phải ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo.

Tuy nhiên, vào ngày 21-9-2020, TAND huyện Tuy Phong (nay là TAND Khu vực 14 – Lâm Đồng) vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong xét xử, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Đến ngày 15-4-2025, TAND huyện Tuy Phong mới kiến nghị xem xét lại Bản án nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm do bị cáo H. đã chết trước thời điểm xét xử sơ thẩm.

Như vậy, việc bị cáo H. chết năm 2020, đến năm 2021 TAND huyện Bắc Bình đã có thông báo nhưng TAND xét xử sơ thẩm không kịp thời báo cáo đề nghị giám đốc thẩm đối với trường hợp này để hủy bản án, đình chỉ vụ án là chưa kịp thời.

Tin liên quan

Rà soát người bị kết án thuộc diện được chuyển từ tử hình thành tù chung thân

Rà soát người bị kết án thuộc diện được chuyển từ tử hình thành tù chung thân

(NLĐO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự bỏ án tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ.

Nguyễn Đăng Vinh bị kết án 18 năm tù vì đâm chết bạn nhậu

(NLĐO) - Bị bạn nhậu đấm vào mặt trong khi chờ xe vào Đà Nẵng tiếp tục cuộc chơi, Nguyễn Đăng Vinh đã dùng kéo giết người.

Từng bị kết án tù treo, cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải có bị áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn?

(NLĐO) - Luật sư cho rằng việc cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải từng bị kết án tù cho hưởng án treo nhưng được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội, có thể sẽ được xác định là nhân thân xấu

xét xử hủy án TAND tỉnh Lâm Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo