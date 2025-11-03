HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Xã hội

Chuyển hồ sơ công an điều tra vụ đào đường lấy đất "khó hiểu" ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Chủ đầu tư xác định có khoảng 2.300 m³ trên con đường hiện hữu bị đào lấy một cách khó hiểu nên chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra.

Ngày 3-11, tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A) cho biết đơn vị đã có văn bản cung cấp thông tin vụ việc đào đường khó hiểu cho cơ quan công an và UBND xã Krông Năng để điều tra.

Cung cấp hồ sơ điều tra vụ đào đường lấy đất khó hiểu ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đoạn đường bị doanh nghiệp đào sâu, lấy hàng ngàn m³ đất

Theo đó, dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang dài hơn 10 km, tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng. Đơn vị giám sát thi công là Công ty TNHH TVXD Hùng Đạt. Các nhà thầu thi công là Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk và Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh.

Mới đây, trong quá trình kiểm tra, Ban A đã phát hiện đoạn từ Km2+540 đến Km3+140 bị đào đất, vận chuyển đi nơi khác với khối lượng khoảng 2.300 m³.

Trong khi đó, hiện đoạn đường này chưa được Ban A bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công vì vướng giải phóng mặt bằng.

Ban A khẳng định việc đào đất không đúng cao độ thiết kế dẫn đến phải đắp trả lại nền để bảo đảm cao độ và thiếu khối lượng đất đắp cho dự án.

Ngoài công văn trên, Ban A sẽ trực tiếp bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Công an xã Krông Năng và UBND xã này để làm rõ vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn đường bị múc đất dài khoảng 600 m, rộng trung bình 5 m, chiều sâu đào trung bình khoảng 0,8 m. Phần ta-luy 2 bên bị khoét khiến hàng rào vườn rẫy của người dân bị ảnh hưởng.

Sau khi hàng ngàn m³ đất bị lấy đi đã tạo thành những hố trũng kéo dài, mặt đường trở nên nham nhở, sình lầy, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua Công ty TNHH Xây dựng M.N. đưa các phương tiện, máy móc đến múc đường, chở đất đi nơi khác. Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng M.N. không liên quan gì đến dự án nói trên.

Một vụ đào đường lấy đất “khó hiểu” ở Đắk Lắk

Một vụ đào đường lấy đất “khó hiểu” ở Đắk Lắk

(NLĐO) - Một doanh nghiệp đã ngang nghiên đào đường, chở hàng ngàn m3 đất đi nơi khác dù không liên quan đến dự án đang thi công.

Vụ múc đất trộm ở Đà Nẵng: Đề nghị kỷ luật tập thể và cá nhân liên quan

(NLĐO) - Nhà thầu thi công đường vành đai phía Tây Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất kỷ luật tập thể và một cá nhân liên quan vụ múc đất trộm tại dự án này.

Vụ "xé rào" cho xe tải đi vào cao tốc Bắc - Nam: Lộ thủ phạm múc đất

(NLĐO)- Sau khi vào lấy đất bên hông hầm Thung Thi (Thanh Hóa), các lái xe sẽ được 2 nhân viên mặc đồng phục màu xanh mở dải phân cách mềm cho xe tải cắt ngang cao tốc Bắc - Nam để quay đầu

Đắk Lắk
