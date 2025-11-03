Chuyển hồ sơ công an điều tra vụ đào đường lấy đất "khó hiểu" ở Đắk Lắk

Ngày 3-11, tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A) cho biết đơn vị đã có văn bản cung cấp thông tin vụ việc đào đường khó hiểu cho cơ quan công an và UBND xã Krông Năng để điều tra.

Đoạn đường bị doanh nghiệp đào sâu, lấy hàng ngàn m³ đất



Theo đó, dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang dài hơn 10 km, tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng. Đơn vị giám sát thi công là Công ty TNHH TVXD Hùng Đạt. Các nhà thầu thi công là Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk và Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh.

Mới đây, trong quá trình kiểm tra, Ban A đã phát hiện đoạn từ Km2+540 đến Km3+140 bị đào đất, vận chuyển đi nơi khác với khối lượng khoảng 2.300 m³.

Trong khi đó, hiện đoạn đường này chưa được Ban A bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công vì vướng giải phóng mặt bằng.

Ban A khẳng định việc đào đất không đúng cao độ thiết kế dẫn đến phải đắp trả lại nền để bảo đảm cao độ và thiếu khối lượng đất đắp cho dự án.

Ngoài công văn trên, Ban A sẽ trực tiếp bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Công an xã Krông Năng và UBND xã này để làm rõ vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn đường bị múc đất dài khoảng 600 m, rộng trung bình 5 m, chiều sâu đào trung bình khoảng 0,8 m. Phần ta-luy 2 bên bị khoét khiến hàng rào vườn rẫy của người dân bị ảnh hưởng.

Sau khi hàng ngàn m³ đất bị lấy đi đã tạo thành những hố trũng kéo dài, mặt đường trở nên nham nhở, sình lầy, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua Công ty TNHH Xây dựng M.N. đưa các phương tiện, máy móc đến múc đường, chở đất đi nơi khác. Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng M.N. không liên quan gì đến dự án nói trên.