Chuyện kể về 21 con đường Hồ Chí Minh tại Ý lên phim tài liệu

Giải mã mối liên hệ sâu sắc giữa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào tiến bộ trên thế giới

Phần 3 của phim tài liệu có tên "Hành trình qua Đức và Italia – Tiếp tục giải mã những "khoảng trắng" lịch sử". Tiếp nối hai phần trước, phần 3 mở rộng không gian lịch sử sang Đức và Ý. Đây là hai địa bàn ít được khai thác nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng rõ thêm hành trình tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đạo diễn Ngô Quang Thịnh

Ê-kíp đoàn phim giao lưu tại buổi giới thiệu

Các khách mời tham gia sự kiện

Cùng chụp ảnh lưu niệm

Với cách tiếp cận kết hợp giữa tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và góc nhìn của các học giả quốc tế, bộ phim không chỉ tái hiện những dấu vết còn lại của Nguyễn Ái Quốc tại châu Âu, mà còn giải mã mối liên hệ sâu sắc giữa tư tưởng của Người với các phong trào tiến bộ trên thế giới.

Điểm nhấn đặc biệt của phần này là đoàn phim khám phá và phát hiện có đến 21 con đường tại Ý được đặt tên Hồ Chí Minh.

Đây không chỉ là một con số mang ý nghĩa thống kê, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của hình tượng Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa – xã hội tại châu Âu.

Khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện đại

Phần 3 gồm có hai tập với tựa đề lần lượt là: "Via Hồ Chí Minh" và "Berlin 1957". Trong đó, tập đầu lần theo dấu vết hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đức trong những giai đoạn đầu thế kỷ XX, đồng thời mở ra hành trình khám phá tại Ý – nơi hình ảnh Hồ Chí Minh được tôn vinh qua nhiều địa danh mang tên Người.

Đoàn phim đã đến từng địa điểm

Phim tài liệu quay dựng công phu

Một trong những con đường được đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ý

Tập 2 tập trung vào chuyến thăm CHDC Đức năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc là câu chuyện về thế hệ học sinh Việt Nam học tập tại các trường Moritzburg và Maxim Gorki.

Khép lại phần 3, bộ phim không chỉ bổ sung những mảnh ghép còn thiếu trong hành trình lịch sử, mà còn khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện đại – như một cầu nối giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế trên nền tảng hòa bình và phát triển.

Phần 3 chiếu trên HTV9 với tập 1 lúc 8 giờ ngày 5-6 và tập 2 lúc 8 giờ ngày 6-6. Ngoài ra, phim còn chiếu trên ứng dụng HTVm từ ngày 5-6, trên Kênh YouTube Tiệm Phim và trên Fanpage của TFS cùng Tiệm Phim.

Hai phần trước của phim tài liệu "Hồ Chí Minh – Con đường phía trước" gồm: "Hành trình đến Liên Xô – Từ dấu chân lịch sử đến biểu tượng trường tồn" và "Khải hoàn ca giữa lòng Paris". Phần đầu đã thắng Giải A Giải Báo chí Quốc gia và Giải A Hội Điện ảnh TP HCM.



