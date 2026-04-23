HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Chuyện khó hiểu ở khu phố Suối Nước

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

Tại khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, nhiều hộ dân đang rơi vào cảnh khó khăn khi nhiều diện tích cây trồng lâu năm khô héo, chết hàng loạt.

Người dân cho rằng tình trạng thiếu nước bắt đầu từ khi dự án khai thác titan đi vào hoạt động.

Theo đơn kêu cứu của nhiều hộ dân tại khu phố này, đời sống và sản xuất của họ từ nhiều năm qua phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước ngầm tự nhiên. Tuy nhiên, từ khi hoạt động khai thác titan của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Long Sơn triển khai năm 2024, mạch nước ngầm suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh kế (?!).

Chuyện khó hiểu ở khu phố Suối Nước - Ảnh 1.

Vườn xoài chết khô của ông Đặng Thành Lập, nằm bên dưới dự án titan của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Long Sơn

Trong đơn, người dân cho rằng hoạt động khai thác titan đã khiến nhiều diện tích cây trồng và ao cá bị thiệt hại nặng nề. Hàng chục hecta xoài, dừa và rau màu chết hàng loạt ngay trong thời điểm thu hoạch. Nhiều hộ khẳng định toàn bộ tài sản tích lũy qua nhiều năm đầu tư vào vườn cây gần như mất trắng.

Ông Đặng Thành Lập, một hộ dân có đất gần khu vực dự án, cho biết gia đình có khoảng 16 - 17 ha trồng xoài và điều. Hiện hơn 2.500 cây xoài trên 20 năm tuổi cùng 600 - 700 cây điều đã chết. Trong đó, khoảng 12 ha xoài giáp ranh dự án titan bị ảnh hưởng nặng nhất. "Khi dự án bắt đầu hoạt động từ tháng 4-2024, đến khoảng tháng 8 - 9 cùng năm thì cây bắt đầu khô héo, rụng lá rồi chết dần. Hồ chứa nước của gia đình rộng khoảng 400 m² cũng khô trơ đáy, điều chưa từng xảy ra trong hàng chục năm qua" - ông Lập nói và cho biết trước đây, vườn cây mang lại nguồn thu hàng tỉ đồng mỗi năm, nay gần như mất trắng.

Tương tự, ông Dương Văn Chỉnh - người có hơn 1.000 cây dừa canh tác tại khu vực - cho biết vườn dừa hiện không còn nước tưới. Trước đây, mỗi năm gia đình ông thu hàng ngàn trái dừa, nhiều thời điểm "bán không hết". Nay dừa không đậu trái, nếu đậu thì trái nhỏ và teo tóp, nhiều cây buộc phải chặt bỏ. "Khoảng nửa năm sau khi dự án đi vào khai thác, cây dừa bắt đầu suy kiệt. Trước kia, nước quanh năm chảy dồi dào, giờ thì thiếu hụt nghiêm trọng" - ông Chỉnh chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Long Sơn - đơn vị khai thác mỏ titan tại khu phố Suối Nước - cho biết dự án sử dụng nguồn nước mặt dẫn từ sông Lũy để phục vụ tuyển quặng. Doanh nghiệp khẳng định nước được sử dụng theo quy trình tuần hoàn: nước sau khi tuyển quặng được thu gom và tái sử dụng.

Trả lời về nghi vấn khai thác nước ngầm, đại diện doanh nghiệp khẳng định không sử dụng nước ngầm tại chỗ. Các giếng hiện có chỉ là giếng quan trắc theo quy định, có thể khiến người dân hiểu nhầm.

Theo hồ sơ do cơ quan chức năng cấp phép, dự án titan sử dụng nước mặt từ sông Lũy để phục vụ khai thác, tuyển rửa quặng ở khu vực Long Sơn - Suối Nước. Giấy phép quy định lượng nước khai thác khoảng 2.571 m³/ngày đêm, thời hạn 5 năm và yêu cầu doanh nghiệp phải quan trắc, giám sát chất lượng nguồn nước, bảo vệ môi trường và báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết trước đây đã mời các bên làm việc và thành lập đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, sau đó chưa ghi nhận thêm thông tin mới. Hiện nay, khi người dân tiếp tục gửi đơn phản ánh, địa phương sẽ tiến hành xác minh, làm rõ.

Chuyện khó hiểu ở khu phố Suối Nước - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo