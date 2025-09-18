HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Cao Nguyên

(NLĐO) - Máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị cho là đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng trong năm 2024 lại có 480 ca tán sỏi thận

Ngày 18-9, cơ quan chức năng đang làm rõ những lùm xùm liên quan đến việc thực hiện việc tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

Tạm đình chỉ 2 lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vì máy tán sỏi Laser - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi xảy ra lùm xùm vụ tán sỏi thận cho bệnh nhân

Trước đó, tối 17-9, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đăng tải thông tin cho rằng máy tán sỏi Laser tại khoa Ngoại thận – tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bị hỏng từ cuối năm 2023 cho đến nay. Bệnh viện này chỉ có 1 máy tán sỏi thận Laser. Tuy nhiên, điều bất ngờ là theo số liệu từ bệnh viện này, số ca tán sỏi thực hiện trong năm 2024 là 480 ca!.

Ngày 18-9, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết trong tháng 8-2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã từng ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ lãnh đạo đối với 2 lãnh đạo Khoa Ngoại thận - tiết niệu. 2 người bị đình chỉ là trưởng và phó khoa này.

Cả hai bị tạm đình chỉ chức vụ do có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng máy tán sỏi Laser tại khoa.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã phát hiện vụ việc này. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã nắm bắt thông tin và đang có hướng xử lý.

"Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có phản hồi chi tiết cho các cơ quan báo chí về vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên" - ông La cho biết thêm.


Tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng

Tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 200 km thu 21 triệu đồng.

Vụ bé trai bị từ chối cấp cứu vì chưa đóng đủ viện phí: Tạm đình chỉ một số nhân viên y tế

(NLĐO)- Bệnh viện tỉnh Nam Định nhận trách nhiệm trong vụ việc bé trai bị yêu cầu đóng đủ viện phí mới cấp cứu và đã tạm đình chỉ một số nhân viên y tế.

đình chỉ công tác tán sỏi thận tỉnh Đắk Lắk
