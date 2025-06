Chuyện lạ có thật: show chưa ra mắt đã "hót hòn họt"

Chương trình "Chiến sĩ quả cảm" chưa lên sóng đã có lượng fan "khủng"

Mới đây, "Chiến sĩ quả cảm" vừa tung hình ảnh đầu tiên (first look) và được khán giả hào hứng nhận định "Tuyệt đối điện ảnh". Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam", nghệ sĩ Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân có buổi giao lưu, ký tặng cùng khán giả gây "náo loạn" phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đoạn First look dài gần 1 phút, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhập vai lực lượng Công an nhân dân của 12 nghệ sĩ nổi tiếng.

Được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), chương trình lấy bối cảnh thao trường, cứu hộ, cứu nạn và phản ứng nhanh của lực lượng công an được triển khai trên quy mô toàn quốc.

First look của Chiến sĩ quả cảm vừa được tung ra đã ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi phần hình ảnh được xử lý kỹ lưỡng, không khác gì một đoạn trailer điện ảnh với phần hình ảnh được xử lý theo phong cách điện ảnh: khung hình rộng, chuyển động máy mượt mà và tông màu đầy nghệ thuật.

Đầu tháng 7, "Chiến sĩ quả cảm" sẽ ra mắt khán giả

Chỉ trong gần 1 phút, người xem được đưa vào bối cảnh khói lửa mù mịt, địa hình hiểm trở, những bóng người lao mình vào nhiệm vụ, tất cả tạo nên không khí căng thẳng, kịch tính và đầy tò mò. Những thước phim đầu tiên của chương trình gây ấn tượng mạnh với những phân cảnh khói lửa mù mịt trong khu nhà cháy, lính cứu hỏa và các chiến sĩ nhập vai lao mình vào đám khói, cho đến những khoảnh khắc vượt địa hình hiểm trở giữa đêm tối… tất cả được dựng cắt dồn dập, tạo cảm giác căng thẳng và kịch tính ngay từ giây đầu tiên.

Đặc biệt, ê-kíp hé lộ hình ảnh các chiến sĩ nhập vai thực hiện các thử thách thực chiến đầy cam go gây chú ý. Trong đó, khoảnh khắc Mono thất thần, Phan Mạnh Quỳnh gần như ngất xỉu nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Chỉ là những thước phim đầu tiên trong First look, nhưng đủ để khán giả đặt ra câu hỏi: điều gì đang thực sự diễn ra sau lớp khói mù và tiếng còi báo động?

Đây là chương trình tôn vinh lực lượng Công an nhân dân

Theo đại diện từ chương trình, "Chiến sĩ quả cảm" không đơn thuần là một show truyền hình giải trí. Đây là cơ hội để nghệ sĩ trực tiếp trải nghiệm quá trình huấn luyện khắc nghiệt của lực lượng Công an nhân dân: từ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến phản ứng nhanh trong tình huống nguy cấp.

Diễn viên Tiến Luật thừa nhận rằng khi tham gia chương trình "Áp lực lớn nhất của tôi đến từ ánh nhìn của 11 chiến sĩ còn lại. Nếu tôi không vượt qua được thử thách, những ánh nhìn như muốn loại bỏ tôi khỏi chương trình còn đáng sợ và khủng khiếp hơn".

Song Luân cho biết, anh nhận lời mời tham gia chương trình với mong muốn mang một chút sức ảnh hưởng của bản thân để lan tỏa những thông điệp nhân văn, tích cực nhất: "Tôi muốn dùng sức ảnh hưởng nhỏ bé của mình để góp phần lan tỏa câu chuyện, cảm xúc và góc khuất ít ai biết đến của người chiến sĩ Công an Nhân dân".