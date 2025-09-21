HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyện lạ: Lô đất tại Măng Đen đang có chủ bị đem đấu giá

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Một lô đất đang có chủ sở hữu hợp pháp nhưng chính quyền địa phương tuỳ tiện đưa ra đấu giá dẫn tới rắc rối kéo dài.

Ngày 21-9, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin vụ việc lô đất của bà Lưu Thị Hiên (trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) đang sở hữu bị chính quyền huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ) đem bán đấu giá.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2012, bà Hiên mua lại thửa đất số 159, tờ bản đồ số IV, nằm trên đường Ngô Quyền (tổ dân phố 2, xã Măng Đen). Đến năm 2022, bà Hiên làm thủ tục để xây nhà thì được thông báo thửa đất số 159 đã bị chính quyền huyện Kon Plông bán đấu giá từ năm 2019.

Chuyện lạ: Lô đất tại Măng Đen đang có chủ bị đem đấu giá- Ảnh 1.

Lô đất của bà Lưu Thị Hiên đang sở hữu đã bị bán đấu giá, qua tay các chủ khác nên không thể thu hồi. Hiện theo giá thị trường, lô đất này có giá trị khoảng 5 tỉ đồng

Quá ngỡ ngàng vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mình vẫn đang sở hữu, bà Hiên đã khiếu nại đòi lại đất.

"Tôi khiếu nại thì chính quyền địa phương thông báo nhầm vị trí đất, hồ sơ đã thất lạc. Sau đó lại đề nghị hoán đổi cho tôi một lô đất dự phòng (bên cạnh lô đất 159) nhưng tôi không đồng ý, chỉ muốn nhận lại lô đất của mình và vì sợ rắc rối pháp lý" - bà Hiên nói.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết bên cạnh lô đất 159 của bà Hiên có các lô đất dự phòng. Năm 2019, khi UBND huyện Kon Plông tổ chức bán đấu giá các lô đất dự phòng thì có thể các cán bộ thực hiện đã có sự nhầm lẫn với lô đất của bà Hiên.

Theo UBND xã Măng Đen, khi bà Lưu Thị Hiên có các đơn kiến nghị, UBND huyện Kon Plông (cũ) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và trả lời đơn, đồng thời nhiều lần mời bà này đến làm việc để giải quyết.

Tuy nhiên, tại các buổi làm việc giữa các ngành liên quan và bà Hiên, việc xác định vị trí và ranh giới thửa đất số 159, sơ đồ cấp đất đợt IV tại đường Ngô Quyền không thể thống nhất được.

Bà Hiên yêu cầu được cung cấp bản đồ cấp đất đợt IV theo sổ đỏ, cũng như hồ sơ, tài liệu (bản gốc) liên quan đến thửa đất số 159. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Phòng TN-MT, UBND thị trấn Măng Đen và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Kon Plông không tìm thấy bản đồ gốc để kiểm tra và cung cấp cho bà Hiên do nhiều nguyên nhân.

Đến tháng 3-2025, Phòng NN-MT huyện Kon Plông mới tìm thấy bản gốc sơ đồ cấp đất đợt IV, năm 2007 để làm cơ sở giải quyết. Qua đối chiếu giữa sơ đồ cấp đất trên, sổ đỏ và kiểm tra thực tế, vị trí thửa đất 159 trùng với một phần diện tích của thửa đất số 160 và 101A đã được tổ chức đấu giá vào năm 2019.

Các thửa đất 160, 101A sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá đã chuyển nhượng cho người khác, do đó không thể thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 152 Luật đất đai 2024.

"Chúng tôi rất thấu hiểu với sự bức xúc của bà Lưu Thị Hiên khi quyền lợi bị xâm phạm. Do đó, đã cố gắng hết sức để giải quyết. Tuy nhiên vụ việc rất phức tạp, có nhiều rắc rối" - ông Phạm Văn Thắng nói.

Đề nghị khởi kiện ra toà

Theo UBND xã Măng Đen, sau khi bà Lưu Thị Hiên có các đơn kiến nghị, UBND huyện Kon Plông (cũ) đề nghị người phụ nữ này khởi kiện ra tòa để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với các vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện Kon Plông (cũ) sẽ chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, xử lý và nếu vượt thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng thụ lý giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, bà Hiên không đồng ý khởi kiện vì cho rằng thời gian sẽ kéo dài, các cán bộ làm sai thì phải có trách nhiệm giải quyết.

Tin liên quan

Huyện ủy chỉ đạo dừng, UBND huyện vẫn giao 21 lô đất biệt thự ở Măng Đen

Huyện ủy chỉ đạo dừng, UBND huyện vẫn giao 21 lô đất biệt thự ở Măng Đen

(NLĐO) – Dù Huyện ủy Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã có chủ trương dừng giao đất biệt thự nhưng UBND huyện này vẫn giao hàng chục lô không qua đấu giá, trái luật.

Bất ngờ phát hiện thêm “lý lịch” 16 lô đất biệt thự ở Măng Đen

(NLĐO) – UBND huyện Kon Plông vừa bị phát hiện thêm việc đã giao 16 lô đất biệt thự tại thị trấn Măng Đen không thông qua đấu giá, trái Luật Đất đai năm 2013.

Chuyển hồ sơ vụ chủ tịch huyện cấp 5 lô đất biệt thự trái luật sang công an

(NLĐO) - Từ phản ánh của Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Kon Tum đã chuyển hồ sơ vụ việc chủ tịch UBND huyện Kon Plông cấp 5 lô đất biệt thự không qua đấu giá sang cơ quan công an.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo