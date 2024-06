Chuyện lạ: Mua đất đấu giá 20 năm chưa làm được sổ đỏ

Do mâu thuẫn gia đình?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Minh cho rằng hồ sơ cấp sổ đỏ của ông nhiều lần bị cơ quan chức năng huyện Kbang cố tình trì hoãn, gây khó dễ. Nguyên nhân do gia đình ông và gia đình người anh trai làm lãnh đạo huyện Kbang mâu thuẫn. Do đó, người anh trai đã chỉ đạo cấp dưới gây khó dễ. Ngay cả đơn kiến nghị của ông Lê Duy Quang cũng do người anh trai này dàn dựng.

Phóng viên đã liên hệ với ông Lê Duy Quang và ông này khẳng định không làm đơn kiến nghị nào khiếu nại các nội dung liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Quang Minh. Việc ai đứng tên ông gửi đơn thì ông không hề hay biết. "Khi cơ quan thanh tra của huyện Kbang mời tôi làm việc, tôi đã trả lời không làm đơn từ gì cả. Đơn đó là họ cố tình lấy tên tôi" - ông Quang nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc ông Nguyễn Quang Minh phản ánh việc chính quyền cản trở, gây khó dễ, lãnh đạo huyện Kbang cho biết không chỉ đạo, tác động gì đến việc giải quyết hồ sơ đất đai cho ông Minh. Mọi thủ tục đều phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.