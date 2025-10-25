Chuyển nhầm 750 triệu, nhận lại chỉ sau hơn 2 ngày nhờ công an vào cuộc

Ngày 25-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc nhận được thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Vy (SN 1982; trú khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) về việc được đơn vị hỗ trợ nhận lại số tiền 750 triệu đồng đã chuyển nhầm trong lúc thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng.

Chị Vy viết thư cảm ơn Công an phường Quy Nhơn Bắc sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 18-10, trong lúc thực hiện chuyển khoản, chị Vy đã gửi nhầm số tiền nói trên vào tài khoản của một cá nhân tên N.T.T. Mặc dù nhiều lần liên hệ nhưng chị vẫn chưa được trả lại tiền.

Đến sáng 19-10, chị Vy đến Công an phường Quy Nhơn Bắc trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Công an phường cử cán bộ phối hợp với ngân hàng để xác minh thông tin và xác định người nhận tiền chuyển nhầm là một công dân ở xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng.

Đơn vị đã liên hệ với Công an xã Thượng Hồng đề nghị hỗ trợ xác minh từ phía người có tên N.T.T.

Sau khi làm rõ nội dung vụ việc, lực lượng công an hai địa phương đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định để giao nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Đến sáng 20-10, chị Vy đã nhận lại đầy đủ số tiền 750 triệu đồng.