Các công việc, chương trình hành động có nguồn lực và thời hạn, có chỉ số đo lường và giám sát, giải trình

Hội thảo khoa học triển khai Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tổ chức tại TP HCM tháng 3-2025.Ảnh: TƯ LIỆU

Tại hội nghị toàn quốc ngày 16-9 quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nghị quyết 70/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã bổ sung mạnh mẽ cho "bộ tứ nghị quyết" chiến lược. Những nghị quyết này đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất, là mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Ra đời trong thời điểm quan trọng, những nghị quyết nêu trên mang tính đột phá vào từng lĩnh vực ưu tiên, nhằm phát triển nhanh, toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Yêu cầu đối với người đứng đầu Đảng bộ các cấp ở Trung ương và địa phương là phải triển khai ngay các nghị quyết này trong năm 2025; đồng thời đưa những nội dung thực hiện nghị quyết vào văn kiện, kế hoạch, chương trình hành động tại đại hội đại biểu Đảng bộ cấp mình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của các nghị quyết là rất khẩn trương, phải chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực và thời hạn, có chỉ số đo lường và có giám sát, giải trình.

Thực tế thời gian qua, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống nhanh hay chậm, hiệu quả như thế nào là phụ thuộc vào việc "quản trị thực thi". Đó là nhận thức và năng lực lãnh đạo để thể chế hóa nghị quyết; là việc xác định mục tiêu bảo đảm hội đủ 5 tiêu chí: cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (khoa học quản trị gọi là "mục tiêu thông minh"); là việc lập kế hoạch thực hiện mục tiêu; tổ chức và kiểm soát các hoạt động hướng tới mục tiêu đã đề ra, tập trung vào hành động cụ thể và hiệu quả.

Các hoạt động cụ thể gồm: phân bổ nguồn lực; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi tiến độ, giám sát chặt chẽ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để bảo đảm công việc được hoàn thành đúng hạn, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho sự phát triển thực chất của xã hội... Trong đó, tư duy "quản trị thực thi" dựa trên các nền tảng số là rất quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và sắp xếp lại đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Các nguyên tắc "5 nhất quán", "3 công khai", "3 sớm", "5 rõ"

Một trong những nguyên nhân dẫn đến bất cập trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống đã được Ðảng ta chỉ ra. Đó là: "Chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế; năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cho pháp luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu quả thấp" (trích Văn kiện Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

Thực tiễn từ nhiều năm trước, ở không ít các cấp ủy Đảng cơ sở, cho thấy việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng còn chung chung; chưa tổng kết, đánh giá một cách khoa học. Một số hội nghị tổng kết lồng ghép nhiều nội dung, thiếu chiều sâu; chưa coi trọng lấy ý kiến đối tượng tác động; nặng ý chí chủ quan khi đề ra các mục tiêu... Điều đó dẫn đến chủ trương, chính sách của Đảng chậm đi vào thực tiễn hoặc được triển khai hình thức trên thực tế.

Để nhanh chóng hiện thực hóa nghị quyết vào cuộc sống, các tổ chức Đảng cần nghiên cứu khắc phục những khâu bất cập, tuân thủ các nguyên tắc "quản trị thực thi". Ngoài việc triển khai ngay nội dung nghị quyết trong thời gian sớm nhất, cần thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai các nghị quyết này theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Cụ thể, đó là nguyên tắc "5 nhất quán": chính trị, pháp lý, dữ liệu, phân bổ nguồn lực, truyền thông; nguyên tắc "3 công khai": mục tiêu, tiến độ, kết quả; nguyên tắc "3 sớm": sớm hoàn thiện thể chế, sớm khởi động dự án trọng điểm, sớm bố trí vốn và nguyên tắc "5 rõ": rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

"Tinh thần và nguyên tắc "quản trị thực thi" là một trong những nội dung hết sức quan trọng để các tổ chức cơ sở Đảng nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện, nhằm chuyển hóa nhanh các nghị quyết của Đảng vào đời sống.



