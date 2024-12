Chuyển nhượng cổ phần gắn liền Dự án sinh lợi KDL Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam

Khu Du lịch (KDL) Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam là dự án mà chủ đầu tư là Công ty Cổ phần MGA Việt Nam đã triển khai đầu tư, có vị trí tọa lạc tại Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là nơi bố trí các tổ hợp công trình xây dựng để phục vụ nhu cầu hành hương, chiêm bái, cúng lễ, các dịch vụ ẩm thực, shopping, các hoạt động vui chơi giải trí.

Với diện tích được phê duyệt khoảng 10ha, 100% đất phía dưới KDL (khoảng 9ha) do công ty tự tạo, đền bù, san lắp.

Với vị trí đắc địa đối diện Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, mặt tiền khoảng 500m đường Châu Thị Tế (đối diện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam), hàng năm đón tiếp trên 7 triệu du khách hành hương đến với nơi đây.

KDL khuôn viên rộng lớn 10ha, được đầu tư xây dựng bài bản, với bãi giữ ôtô có sức chứa lên đến trên 2.000 xe, cùng 4 sảnh nhà hàng kết hợp công viên rộng rãi, thoáng mát, phục vụ 24/24…

Cáp treo núi Sam mang đến nhiều tiện ích hấp dẫn, được xem là điểm đến không thể bỏ qua khi đến TP Châu Đốc bởi đáp ứng được nhu cầu của du khách đến với nơi này vào các dịp lễ, Tết... cũng như được các doanh nghiệp chọn tổ chức sự kiện, hội nghị, liên hoan, team building.

Do nhu cầu định cư nước ngoài, chủ đầu tư cần tìm đối tác tâm huyết, có năng lực để tiếp tục quản lý, khai thác và thực hiện triển khai dự án đã được An Giang phê duyệt như Tổ hợp khách sạn khoảng 2ha, công viên nước, Trạm dừng chân kết hợp Chợ đặc sản vùng miền nhằm giữ được chân du khách khi đến với Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (nói riêng) và du lịch tỉnh An Giang (nói chung), hợp tác với các đối tác đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng, xem phim, vui chơi ca nhạc mục đích phục vụ dịp Tết, lễ hội xuyên suốt hàng năm.

Việc chuyển nhượng với giá hợp lý, phương thức thanh toán linh hoạt, chấp thuận hoán đổi một phần lấy bất động sản giá trị tương đương.

Pháp lý rõ ràng, Chủ đầu tư cam kết quyết toán thuế và không phát sinh chi phí có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt cùng chủ đầu tư mới khi có nhu cầu.

Đối tác có nhu cầu xin liên hệ những người đại diện ủy quyền của chủ đầu tư:

- Mr: Hoàng Đức Trung, số điện thoại: 0903.338.843;

- Mr. Hoàng Kiều Phong, số điện thoại: 0966.661.661;

- Luật sư Nguyễn Quốc Trọng, số điện thoại: 0977.880.381.

Có hoa hồng cho cá nhân, đơn vị môi giới. Vui lòng để lại tin nhắn, chủ đầu tư sẽ liên lạc lại. Trân trọng!