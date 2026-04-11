Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội với Bí thư Thành ủy Hà Nội và Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Đức Thắng và ông Nguyễn Duy Ngọc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: TTXVN

Tại Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và ông Trần Đức Thắng theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Theo Nghị quyết số 229/NQ-UBTVQH16, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ và ông Nguyễn Duy Ngọc theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Hai nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 8-4-2026.

Trước đó, ngày 8-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định số 116-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 -2030.