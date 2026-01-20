Chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung "đối đầu" phim Trấn Thành, Trường Giang

Lần đầu tiên chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung lên màn ảnh rộng

"Huyền tình Dạ Trạch" lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Chử Đồng Tử - một trong "tứ bất tử" của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (cùng Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh).

Thánh Chử Đồng Tử là biểu tượng của đức tính hiếu thảo, lòng nhân hậu và khát vọng làm giàu vươn mình phồn vinh bằng con đường thương nghiệp.

Đức Thánh quê ở Chử Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội ngày nay, đền thờ ông xuất hiện ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam nhưng hiện được thờ phụng chính tại TP Hà Nội.

Phim điện ảnh "Huyền tình Dạ Trạch" tái hiện thiên tình sử bất hủ và "có một không hai" giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử chỉ có một chiếc khố che thân.

Trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn, hai con người tự do, giàu khát vọng, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự giai cấp yêu nhau say đắm, từ đó thay đổi cả một cộng đồng, làm nên một trong những tình sử bậc nhất của văn hóa Việt Nam.

Hình tượng công chúa Tiên Dung trên phim

Nhưng ở "Huyền tình Dạ Trạch" tình yêu không phải đích đến duy nhất, mà trở thành khởi nguồn của một nền tảng văn hóa và một cộng đồng bền vững.

Bộ phim tái hiện hành trình từ lập nghiệp - đấu tranh sinh tồn - làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang, trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: Người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

Truyền thuyết dân gian được kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa, tạo nên một thiên sử thi trong một giai đoạn chuyển mình của người Việt cổ, ở đó tình yêu cá nhân hòa quyện với khát vọng dân tộc trong buổi bình minh của lịch sử.

Làn gió mới trên đường đua phim Tết

NSND Trọng Trinh vào vai Vua Hùng trong phim "Huyền tình Dạ Trạch"

Từ trước tới nay, các phim Tết thường khai thác đề tài tâm lý gia đình, tình cảm và mâu thuẫn thế hệ như một công thức khá quen thuộc và thường thành công vì dễ chạm đến cảm xúc sum vầy, gần gũi của khán giả Việt.

"Huyền tình Dạ Trạch" không đi vào công thức đó khi đưa chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung cùng những chất liệu nền văn hóa Đông Sơn lần đầu tiên lên màn ảnh rộng.

"Cú nhảy" bất ngờ của "Huyền tình Dạ Trạch" khiến đường đua phim Tết năm nay thêm phong phú và đa dạng; tạo ra một cục diện khó đoán hơn về mặt doanh thu.

NSƯT Nguyễn Chiều Xuân vào vai vợ Vua Hùng

Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Nguyễn Trọng Trinh (Vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NS Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân (Vợ Vua Hùng) … cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Anh, Trương Minh Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…



"Huyền tình Dạ Trạch" do Tôn Văn làm đạo diễn, dự kiến chiếu sớm vào ngày 6-2 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10-2, tức 23 tháng Chạp, đón đúng hai dịp đặc biệt: Mùa lễ tình nhân (14-2) và mùa phim Tết 2026.

Tổng giám đốc Đài PT-TH Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm chia sẻ "Huyền tình Dạ Trạch" "không chỉ là một bộ phim điện ảnh, còn là một dự án văn hóa - sáng tạo, góp phần lan tỏa các giá trị bản sắc dân tộc trong bối cảnh đương đại". Bộ phim tái hiện hành trình từ lập nghiệp - đấu tranh sinh tồn - làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang Thông qua dự án này, Đài Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nhà sản xuất uy tín, tiên phong, đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Theo ông Khiêm, khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, đài mong muốn công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hình dung một cách trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử - văn hóa của tổ tiên. Lịch sử tự thân không hề khô khan - vấn đề nằm ở cách chúng ta truyền đạt. Việt Nam có một lịch sử lâu đời, giàu chiều sâu và đáng tự hào không kém bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hay trên thế giới.



