HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chuyện về "Nữ hoàng nước rút" Nguyễn Thị Thật

QUANG LIÊM

Trong làng xe đạp nữ khu vực, Nguyễn Thị Thật đã trở thành biểu tượng của tốc độ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục

Ở tuổi 33, trong khi không ít tay đua cùng thế hệ đã giải nghệ, thì Nguyễn Thị Thật vẫn bền bỉ chinh phục các cung đường.

Trở lại mạnh mẽ

Người hâm mộ từng không khỏi lo lắng khi Nguyễn Thị Thật gặp tai nạn nghiêm trọng tại giải Giro d'Italia Donne (nay là Giro d'Italia Women) - một trong những giải đấu lớn của xe đạp nữ thế giới. Cú ngã khiến cô phải khâu hơn 10 mũi ở đầu gối và mất nhiều thời gian hồi phục. Chưa dừng lại ở đó, áp lực từ đấu trường Olympic Paris 2024 cùng sự vươn lên mạnh mẽ của các tay đua trẻ trong khu vực khiến phong độ của tay đua kỳ cựu này có lúc bị đặt dấu hỏi.

Thay vì giải thích hay phản ứng trước những hoài nghi, tay đua của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang chọn cách lặng lẽ trở lại tập luyện. Những buổi tập kéo dài, những cung đường hàng chục, hàng trăm kilomet được cô và đồng đội miệt mài chinh phục, từng bước tìm lại cảm giác nước rút từng làm nên thương hiệu của mình.

Chuyện về "Nữ hoàng nước rút" Nguyễn Thị Thật - Ảnh 1.

Tay đua nữ Nguyễn Thị Thật luôn chăm chỉ, thi đấu bùng nổ.Ảnh: ĐỨC HUY

Sự trở lại mạnh mẽ của Nguyễn Thị Thật được thể hiện rõ nét tại Biwase Tour of Vietnam 2026 - giải đấu quốc tế thuộc hệ thống tính điểm của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI). Đây là sân chơi quy tụ nhiều tay đua mạnh trong khu vực và quốc tế, nơi mỗi chặng đua đều là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Giữa vòng vây của nhiều ngoại binh có thể hình vượt trội, Nguyễn Thị Thật vẫn cho thấy bản lĩnh của một tay đua dày dạn kinh nghiệm, khi ở những mét cuối cùng, tay đua Việt Nam chọn vị trí hợp lý để tung cú nước rút mạnh mẽ và cán đích đầu tiên trong sự phấn khích của khán giả.

Chiến thắng này không chỉ giúp Nguyễn Thị Thật khẳng định vị thế của mình mà còn mang lại chiếc áo xanh danh giá - phần thưởng dành cho tay đua có thành tích nước rút tốt nhất.

Sinh nhật khó quên

Ngày 6-3 vừa qua, Nguyễn Thị Thật chính thức bước sang tuổi 33. Không có buổi tiệc sinh nhật rộn ràng hay những khoảnh khắc sum họp gia đình, cô đón tuổi mới ngay trên cung đường thi đấu cùng đồng đội - nơi gắn bó gần như trọn vẹn với cuộc đời vận động viên (VĐV) của mình.

Ở tuổi 33 - độ tuổi mà nhiều người bắt đầu nói đến giới hạn thể lực trong thể thao đỉnh cao, Nguyễn Thị Thật lại cho thấy sự chín muồi về kinh nghiệm và chiến thuật. Nếu trước đây, Nguyễn Thị Thật nổi bật nhờ tốc độ bùng nổ trong các pha nước rút thì hiện tại cô còn cho thấy sự khôn ngoan trong việc chọn vị trí, tính toán thời điểm tăng tốc và đọc diễn biến của đoàn đua.

Những vết sẹo ở đầu gối sau tai nạn, cùng những lần lỡ hẹn với bục vinh quang trong giai đoạn khó khăn, không làm Nguyễn Thị Thật chùn bước, mà càng tôi luyện thêm bản lĩnh của tay đua này. Mỗi thử thách là một bài học quý giá trên hành trình thi đấu chuyên nghiệp.

Từ cô bé lớn lên ở vùng biên giới An Giang, chập chững đến với xe đạp, đến tấm huy chương vàng lịch sử tại ASIAD cùng nhiều lần vô địch châu Á, Nguyễn Thị Thật đã trải qua một hành trình dài đầy nỗ lực.

Không chỉ là niềm tự hào của xe đạp An Giang, cô còn là trụ cột của đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam nhiều năm qua. Mùa sinh nhật năm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ đánh dấu một cột mốc tuổi mới, kết quả này còn là lời khẳng định tay đua số 1 của xe đạp nữ Việt Nam vẫn đang duy trì phong độ và khát vọng thi đấu. "Đối với VĐV, hạnh phúc nhất là được thi đấu và cống hiến hết mình trên đường đua" - Nguyễn Thị Thật chia sẻ. 

Nguyễn Thị Thật là VĐV Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic Paris 2024 và là tay đua đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Việt Nam được tham dự Olympic. Cô là nhà vô địch châu Á các năm 2018, 2022 và 2023; 5 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Games vào các năm 2015, 2017, 2019, 2021 và 2023.

Năm 2018, Nguyễn Thị Thật là nữ VĐV đua xe đạp đầu tiên của Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu khi ký hợp đồng với Lotto-Soudal Ladies - câu lạc bộ đua xe đạp chuyên nghiệp tại Bỉ.

Chuyện về "Nữ hoàng nước rút" Nguyễn Thị Thật - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo