Chuyện về "Nữ hoàng nước rút" Nguyễn Thị Thật

Ở tuổi 33, trong khi không ít tay đua cùng thế hệ đã giải nghệ, thì Nguyễn Thị Thật vẫn bền bỉ chinh phục các cung đường.

Trở lại mạnh mẽ

Người hâm mộ từng không khỏi lo lắng khi Nguyễn Thị Thật gặp tai nạn nghiêm trọng tại giải Giro d'Italia Donne (nay là Giro d'Italia Women) - một trong những giải đấu lớn của xe đạp nữ thế giới. Cú ngã khiến cô phải khâu hơn 10 mũi ở đầu gối và mất nhiều thời gian hồi phục. Chưa dừng lại ở đó, áp lực từ đấu trường Olympic Paris 2024 cùng sự vươn lên mạnh mẽ của các tay đua trẻ trong khu vực khiến phong độ của tay đua kỳ cựu này có lúc bị đặt dấu hỏi.

Thay vì giải thích hay phản ứng trước những hoài nghi, tay đua của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang chọn cách lặng lẽ trở lại tập luyện. Những buổi tập kéo dài, những cung đường hàng chục, hàng trăm kilomet được cô và đồng đội miệt mài chinh phục, từng bước tìm lại cảm giác nước rút từng làm nên thương hiệu của mình.

Tay đua nữ Nguyễn Thị Thật luôn chăm chỉ, thi đấu bùng nổ.Ảnh: ĐỨC HUY

Sự trở lại mạnh mẽ của Nguyễn Thị Thật được thể hiện rõ nét tại Biwase Tour of Vietnam 2026 - giải đấu quốc tế thuộc hệ thống tính điểm của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI). Đây là sân chơi quy tụ nhiều tay đua mạnh trong khu vực và quốc tế, nơi mỗi chặng đua đều là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Giữa vòng vây của nhiều ngoại binh có thể hình vượt trội, Nguyễn Thị Thật vẫn cho thấy bản lĩnh của một tay đua dày dạn kinh nghiệm, khi ở những mét cuối cùng, tay đua Việt Nam chọn vị trí hợp lý để tung cú nước rút mạnh mẽ và cán đích đầu tiên trong sự phấn khích của khán giả.

Chiến thắng này không chỉ giúp Nguyễn Thị Thật khẳng định vị thế của mình mà còn mang lại chiếc áo xanh danh giá - phần thưởng dành cho tay đua có thành tích nước rút tốt nhất.

Sinh nhật khó quên

Ngày 6-3 vừa qua, Nguyễn Thị Thật chính thức bước sang tuổi 33. Không có buổi tiệc sinh nhật rộn ràng hay những khoảnh khắc sum họp gia đình, cô đón tuổi mới ngay trên cung đường thi đấu cùng đồng đội - nơi gắn bó gần như trọn vẹn với cuộc đời vận động viên (VĐV) của mình.

Ở tuổi 33 - độ tuổi mà nhiều người bắt đầu nói đến giới hạn thể lực trong thể thao đỉnh cao, Nguyễn Thị Thật lại cho thấy sự chín muồi về kinh nghiệm và chiến thuật. Nếu trước đây, Nguyễn Thị Thật nổi bật nhờ tốc độ bùng nổ trong các pha nước rút thì hiện tại cô còn cho thấy sự khôn ngoan trong việc chọn vị trí, tính toán thời điểm tăng tốc và đọc diễn biến của đoàn đua.

Những vết sẹo ở đầu gối sau tai nạn, cùng những lần lỡ hẹn với bục vinh quang trong giai đoạn khó khăn, không làm Nguyễn Thị Thật chùn bước, mà càng tôi luyện thêm bản lĩnh của tay đua này. Mỗi thử thách là một bài học quý giá trên hành trình thi đấu chuyên nghiệp.

Từ cô bé lớn lên ở vùng biên giới An Giang, chập chững đến với xe đạp, đến tấm huy chương vàng lịch sử tại ASIAD cùng nhiều lần vô địch châu Á, Nguyễn Thị Thật đã trải qua một hành trình dài đầy nỗ lực.

Không chỉ là niềm tự hào của xe đạp An Giang, cô còn là trụ cột của đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam nhiều năm qua. Mùa sinh nhật năm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ đánh dấu một cột mốc tuổi mới, kết quả này còn là lời khẳng định tay đua số 1 của xe đạp nữ Việt Nam vẫn đang duy trì phong độ và khát vọng thi đấu. "Đối với VĐV, hạnh phúc nhất là được thi đấu và cống hiến hết mình trên đường đua" - Nguyễn Thị Thật chia sẻ.

Nguyễn Thị Thật là VĐV Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic Paris 2024 và là tay đua đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Việt Nam được tham dự Olympic. Cô là nhà vô địch châu Á các năm 2018, 2022 và 2023; 5 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Games vào các năm 2015, 2017, 2019, 2021 và 2023. Năm 2018, Nguyễn Thị Thật là nữ VĐV đua xe đạp đầu tiên của Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu khi ký hợp đồng với Lotto-Soudal Ladies - câu lạc bộ đua xe đạp chuyên nghiệp tại Bỉ.



