CII hợp tác với HFIC triển khai dự án 10.000 tỉ đồng

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) công bố thông tin về việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC).
Mục đích hợp tác là nghiên cứu và phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo mô hình đối tác công tư (PPP) tại TPHCM.
Theo đó, các dự án ưu tiên nghiên cứu trong giai đoạn này có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỉ đồng, bao gồm: Dự án tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn). Dự án nâng cao năng lực giao thông dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí – Ung Văn Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh.
Việc hợp tác này mở ra cơ hội mới cho CII trong việc đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại TPHCM.
Trước đó, HĐQT của CII cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo lãnh thanh toán
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5-12, CII tăng nhẹ 100 đồng, lên 21.000 đồng/cổ phiếu. Giá CII đã giảm khá mạnh 20-30% so với 2-3 tháng trước.
