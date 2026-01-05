HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

CII hợp tác với HFIC triển khai dự án 10.000 tỉ đồng

Sơn Nhung

(NLĐO) - CII ký biên bản ghi nhớ hợp tác với HFIC nghiên cứu, phối hợp triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm của TPHCM với tổng giá trị 10.000 tỉ đồng.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) công bố thông tin về việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC).

Mục đích hợp tác là nghiên cứu và phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo mô hình đối tác công tư (PPP) tại TPHCM.

Theo đó, các dự án ưu tiên nghiên cứu trong giai đoạn này có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỉ đồng, bao gồm: Dự án tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn). Dự án nâng cao năng lực giao thông dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí – Ung Văn Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh.

CII hợp tác với HFIC triển khai dự án 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các dự án lớn CII đã triển khai thành công

Việc hợp tác này mở ra cơ hội mới cho CII trong việc đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại TPHCM.

Trước đó, HĐQT của CII cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo lãnh thanh toán. 

Theo đó, Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT về chào bán 280 tỉ đồng trái phiếu (tương ứng 2.800 trái phiếu) để cơ cấu lại nợ với kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hànhĐồng thời Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT chào bán 5.000 trái phiếu trị giá 500 tỉ đồng, kỳ hạn 60 tháng để bảo lãnh thanh toán cho tổ chức tín dụng nhằm mục đích đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TTPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5-12, CII tăng nhẹ 100 đồng, lên 21.000 đồng/cổ phiếu. Giá CII đã giảm khá mạnh 20-30% so với 2-3 tháng trước.

Tin liên quan

CII nghiên cứu, đề xuất thực hiện TOD Hàng Xanh với tổng vốn 8,5 tỉ USD

CII nghiên cứu, đề xuất thực hiện TOD Hàng Xanh với tổng vốn 8,5 tỉ USD

(NLĐO) - Dự án TOD Hàng Xanh có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 51,4 ha, nhằm chỉnh trang đô thị, giải quyết triệt để ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối...

Vì sao Tổng Giám đốc CII và vợ đăng ký bán sạch 10,04 triệu cổ phiếu?

(NLĐO) - Ông Lê Quốc Bình và vợ là bà Phạm Thị Thúy Hằng đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu CII để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi do doanh nghiệp này phát hành.

HFIC và HUBA hợp tác hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Ngày 19-2, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) và Hiệp Hội doanh nghiệp TP HCM (HUBA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp của thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh biên bản ghi nhớ hfic tổng giá trị CII
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo