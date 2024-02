CLB Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp điều tra vụ 5 cầu thủ bán độ

CLB BRVT (áo cam) mở tỉ số song nhận trận thua ngược 1-3 trước SHB Đà Nẵng

Trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) với SHB Đà Nẵng ở vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 diễn ra trên sân Bà Rịa vào ngày 24-12-2023 có tỉ số 1-3 nghiêng về phía đội khách. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện nhóm 5 cầu thủ của CLB BRVT đã thống nhất trước trận đấu sẽ đá dưới sức, đồng thời đặt cược trên các website cá độ cho CLB SHB Đà Nẵng giành chiến thắng chung cuộc.

Nhận thông tin vụ việc, ban lãnh đạo CLB BRVT cho biết sẽ có quyết định xử lý nghiêm bằng các hình thức chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định. Ngoài ra, đội bóng "Ó biển" sẽ hợp tác và cung cấp những chứng cứ trong khả năng nhằm phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng.

CLB BRVT nhận hung tin khi 5 cầu thủ bị khởi tố vì hành vi đánh bạc

Sau vụ việc 5 cầu thủ bị khởi tố vì hành vi đánh bạc, CLB BRVT cũng thông báo trên Fanpage với nội dung: "Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu cứng rắn trong việc xử lý những cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu đội bóng nói riêng cũng như nền bóng đá Việt Nam nói chung".

Liên quan thông tin 5 cầu thủ thuộc biên chế CLB BRVT bị Cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố về tội đánh bạc, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết: "Ngay từ thời điểm có thông tin về vụ việc, VFF đã chỉ đạo Công ty VPF và BTC giải trao đổi với lãnh đạo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, yêu cầu đội bóng có báo cáo chi tiết về sự việc để chủ động xử lý. Những tài liệu liên quan sẽ được chuyển tới Ban chức năng của VFF để xem xét và sớm thông báo quyết định xử lý".

Lãnh đạo VFF cũng khẳng định kiên quyết loại trừ tiêu cực ra khỏi bóng đá Việt Nam và luôn đặc biệt chú trọng xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững, trong sạch. Bên cạnh đó, trước mỗi mùa giải, công ty VPF và BTC giải đều yêu cầu các CLB và các thành viên tham gia giải ký cam kết phòng chống tiêu cực.

Trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công An phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành. Trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp được bổ sung sửa đổi hàng năm, Quy định Kỷ luật, cũng như Điều lệ giải đều có quy định về phòng chống tiêu cực.

Ngày 14-6-2023, VFF và Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an đã ký kết Quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong Bóng đá, đẩy mạnh công tác giáo dục, đấu tranh loại bỏ các hành vi có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công ty VPF, Trưởng ban tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024 - cho biết: "Công ty VPF, ban tổ chức giải đã gửi văn bản đề nghị đội Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan đến sự việc ngay trong hôm nay (1-2). Tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, công tác phòng chống tiêu cực luôn được ưu tiên hàng đầu.

Ngoài việc phối hợp với các cơ quan thuộc C02, VPF cũng thường xuyên trao đổi thông tin với các bộ phận chức năng của VFF, hợp tác cùng các công ty chuyên phân tích dữ liệu thể thao. Với việc các hoạt động vi phạm pháp luật trong bóng đá đang có diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đóng vai trò quan trọng không kém. Hiểu rõ vấn đề này, VPF luôn chủ động kết hợp cùng VFF, các câu lạc bộ tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở tới các thành viên tham dự giải đấu".