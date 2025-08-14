HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Becamex TP HCM hướng mục tiêu Top 3 V-League 2025-2026

Tường Phước

(NLĐO) - Tại buổi lễ xuất quân mùa giải V-League 2025-2026, ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM muốn đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức phải lọt vào Top 3 chung cuộc

CLB Bình Dương được đầu tư mạnh ở mùa trước với kỳ vọng đua tranh vô địch các giải quốc nội. Tuy khởi đầu suôn sẻ nhưng đội chủ sân Gò Đậu dần hụt hơi và không thể hoàn thành mục tiêu, chỉ trụ hạng ở V-League.

CLB Becamex TP HCM hướng mục tiêu Top 3 V-League 2025-2026- Ảnh 1.

CLB Becamex TP HCM quyết tâm lọt Top 3 V-League 2025-2026

Trước khi bước vào mùa giải mới, đội bóng đất Thủ khoác lên mình màu áo mới với tên gọi CLB Becamex TP HCM. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức cũng chia tay hàng loạt trụ cột như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, tiền vệ Nguyễn Hải Huy, Abdurakhmanov Odilzhon, trung vệ Quế Ngọc Hải, Janclesio....

Chuẩn bị cho V-League 2025-2026, Becamex TP HCM đã trẻ hóa nòng cốt lực lượng, mang về nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở sân chơi quốc nội. 

Theo đó, HLV Nguyễn Anh Đức được tạo điều kiện tối đa để có sự phục vụ của những gương mặt nổi bật như: Phan Thanh Hậu, Nguyễn Văn Anh, Lê Minh Bình, Adriano Schmidt.... Ngoài ra, đội cũng tiến hành ký hợp đồng với những ngoại binh như: Hugo Alves, Oribaajo, Milos.

CLB Becamex TP HCM hướng mục tiêu Top 3 V-League 2025-2026- Ảnh 2.

Ông Hồ Hồng Thạch - chủ tịch CLB Becamex TP HCM

Với sự chuẩn bị chu đáo cho mùa giải mới cùng sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức tự tin hướng tới các mục tiêu đoạt danh hiệu cao nhất tại hai giải đấu hàng đầu Việt Nam: V-League và Cúp Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân hôm 14-8, ông Hồ Hồng Thạch - chủ tịch CLB Becamex TP HCM - nhấn mạnh: "Mỗi cầu thủ khoác áo Becamex TP HCM không chỉ thi đấu cho bản thân, cho đồng đội, mà còn cho niềm tự hào của hàng triệu người dân ở TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và toàn vùng. 

Hãy chơi bằng tất cả nhiệt huyết, tận hiến từng phút giây trên sân cỏ, để mỗi trận đấu là một món quà dành cho người hâm mộ và là lời tri ân cho những người đã ủng hộ chúng ta".

CLB Becamex TP HCM hướng mục tiêu Top 3 V-League 2025-2026- Ảnh 3.

HLV Nguyễn Anh Đức

Thay mặt Ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM, ông Thạch giao nhiệm vụ cho đội bóng phấn đấu đạt thành tích Top 3 khi kết thúc mùa giải 2025-2026. 

Ông nói thêm: "Đây không chỉ là một chỉ tiêu chuyên môn, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của chúng ta trước người hâm mộ, trước thành phố và trước chính mình. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, kỷ luật, tinh thần chiến đấu không ngừng và sự cổ vũ của hàng triệu trái tim yêu bóng đá, chúng ta sẽ làm được".

Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo đội bóng, HLV Nguyễn Anh Đức thay mặt toàn đội phát biểu: "Becamex TP HCM quyết tâm thi đấu để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời luôn thể hiện lối chơi đẹp và chiến thắng, cống hiến hết lòng vì người hâm mộ".

Ở vòng 1 V-League 2025-2026, Becamex TP HCM sẽ làm khách trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai lúc 17 giờ ngày 17-8.

Nguyễn Tiến Linh chia tay CLB Becamex TP HCM

Nguyễn Tiến Linh chia tay CLB Becamex TP HCM

(NLĐO) - Trước thềm mùa giải mới, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bất ngờ chia tay CLB Bình Dương (CLB Becamex TP HCM) để tìm bến đỗ mới

CLB Bình Dương xin đổi tên thành Becamex TP HCM

(NLĐO) - Động thái này đánh dấu bước chuyển quan trọng của CLB Bình Dương, khép lại thương hiệu một thời của bóng đá Việt Nam

Diện mạo mới của Becamex Bình Dương

Trận thắng ngược 2-1 trước chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 1 V-League 2024-2025 hôm 14-9 là thành quả từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của CLB Becamex Bình Dương cho mùa giải mới

