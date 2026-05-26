Thể thao

CLB Becamex TP HCM rơi vào thế "chân tường"

Tường Phước

Từ vị thế ứng viên đua tranh vô địch các giải quốc nội, đội bóng đất Thủ khiến người hâm mộ thất vọng tột cùng với chuỗi phong độ kém cỏi

Chiến thắng sít sao 1-0 ở vòng 24 V-League 2025-2026 diễn ra hôm 24-5 trên sân Gò Đậu (TP HCM) giúp Câu lạc bộ (CLB) Sông Lam Nghệ An hoàn thành mục tiêu trụ hạng và đẩy chủ nhà Becamex TP HCM rơi vào thế "chân tường", đối diện nguy cơ rớt hạng.

Từ vị thế ứng viên đua tranh vô địch các giải quốc nội, đội bóng đất Thủ khiến người hâm mộ thất vọng tột cùng với chuỗi phong độ kém cỏi. Liên tục thay "tướng" trên cabin huấn luyện song Becamex TP HCM không thể khơi lại được bản sắc bóng đá tấn công hoa mỹ vốn có, vất vả trong cuộc chiến trụ hạng V-League. CLB Becamex TP HCM đang có chuỗi 8 trận không thắng, bao gồm 5 thất bại.

Sau khi nhận trận thua thứ 13 ở V-League mùa này, tân huấn luyện viên (HLV) Hứa Hiền Vinh vẫn giữ vẹn niềm tin đội nhà sẽ lách khe cửa hẹp và trụ hạng thành công. Tuy nhiên, ở vị trí thứ 12 và chỉ còn hơn nhóm 2 đội cuối bảng xếp hạng 1 điểm, Becamex TP HCM đang đối mặt nguy cơ lớn sẽ rớt hạng trực tiếp hoặc phải chơi trận play-off tranh suất trụ hạng vào cuối mùa giải.

CLB Becamex TP HCM rơi vào thế "chân tường" - Ảnh 1.

CLB Becamex TP HCM (trái) khiến người hâm mộ thất vọng với chuỗi 8 trận không thắng. Ảnh: QUANG LIÊM

Đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh sẽ trải qua 2 thử thách không đơn giản trong thời gian sắp tới. Ở vòng 25, đội chủ sân Gò Đậu sẽ phải làm khách trên sân nhà CLB Công an Hà Nội. Tuy đã sớm trở thành tân vương V-League, song lực lượng hùng hậu của HLV Polking vẫn hướng tới mục tiêu trở thành đội vô địch có tổng điểm cao nhất trong lịch sử giải đấu. CLB Công an Hà Nội cần thêm 3 điểm nữa để san bằng kỷ lục của Hà Nội FC (64 điểm) lập được vào năm 2018.

Hơn nữa, trong ngày đội bóng ngành công an rình rang làm lễ đăng quang chức vô địch V-League với khán giả nhà, họ sẽ cống hiến một trận cầu mãn nhãn bằng một chiến thắng thuyết phục tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Vì vậy, khả năng Becamex TP HCM "trắng tay" ở vòng 25 diễn ra vào ngày 31-5 là rất lớn.

Nếu kịch bản này diễn ra, Becamex TP HCM sẽ phải "tự lực cánh sinh" khi tiếp đón CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Hai đội bóng vang bóng một thời nay có tình cảnh tương tự nhau ở V-League mùa này sẽ tạo nên trận "chung kết ngược" đầy hấp dẫn trên sân Gò Đậu vào ngày 7-6.

Sau 24 vòng đấu, HAGL tạm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 23 điểm. Đội bóng phố núi nhỉnh hơn Becamex TP HCM 2 điểm và cũng được dự báo gặp nhiều khó khăn ở vòng 25, khi tiếp đón CLB Hà Nội trên sân Pleiku. Nếu sẩy chân trước đội bóng thủ đô, CLB HAGL sẽ phải cạnh tranh điểm số trong màn đối đầu trực tiếp với Becamex TP HCM để thắp lên hy vọng góp mặt ở V-League mùa sau.

