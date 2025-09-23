CLB Cebu muốn thắng CLB Công an Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy

CLB Cebu là đội bóng nổi tiếng ở Philippines, từng nằm trong tốp 4 Giải vô địch quốc gia nước này mùa 2024-2025. Tham dự Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, Cebu FC nằm ở bảng A, cùng Công an Hà Nội, BG Pathum United, Buriram United (Thái Lan), Tampines Rovers (Singapore) và Selangor (Malaysia).

Các cầu thủ Cebu FC

Tương quan nòng cốt lực lượng các đội ở bảng đấu này, Cebu FC được đánh giá thấp nhất và đã phải nhận thất bại 1-3 khi tiếp đón Tampines Rovers trong trận ra quân giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy thuộc vòng 2, HLV Glenn Ramos của CLB Cebu đánh giá cao chất lượng đội hình của CLB Công an Hà Nội, song vẫn bày tỏ quyết tâm giành 3 điểm trên sân đối phương.

Cebu FC muốn thắng Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy

Ông Glenn Ramos nói: "Tôi rất háo hức tới Việt Nam để đối đầu đối thủ rất mạnh là Công an Hà Nội. Tôi có xem Công an Hà Nội thi đấu những trận gần đây và họ có lực lượng đồng đều, ngoại binh chất lượng. Tôi ấn tượng với Alan, tiền đạo có khả năng tạo đột biến và hiệu suất ghi bàn cao. CLB Cebu sẵn sàng đối đầu với đội bóng mạnh nhất V-League thời điểm này. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ và sẽ hướng tới một chiến thắng tại Hàng Đẫy".

HLV của Cebu FC cho rằng các đối thủ ở bảng A đều rất mạnh và nhận định hai tấm vé vào bán kết ở bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai đại diện của Thái Lan (Buriram Utd, Pathum Utd) và Công an Hà Nội.

Trong khi đó, cầu thủ River Leddel đánh giá cao lực lượng ngoại binh của CLB Công an Hà Nội song cũng cho biết Cebu FC đã nghiên cứu kỹ đối thủ nên đã có sự chuẩn bị kỹ và sẵn sàng đoàn kết, cùng hướng tới chiến thắng.