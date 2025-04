CLB Công an Hà Nội chỉnh lại "thước ngắm"

Mùa này, CLB Công an Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia song lại không có phong độ thi đấu ổn định. Họ thường đánh mất những điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Tại trận bán kết lượt đi Giải Vô địch các CLB Đông Nam Á hôm 2-4, CLB Công an Hà Nội chơi lấn lướt chủ nhà PSM Makassar (Indonesia) nhưng vẫn nhận thất bại chung cuộc 0-1 vì phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Thống kê trận đấu cho thấy Quang Hải và các đồng đội tung ra 17 cú sút - gấp đôi đối phương, mà không thể chuyển thành bàn thắng, bao gồm cả tình huống đá hỏng phạt đền của tiền đạo người Brazil Alan.

Alan hiện đứng thứ 2 trong danh sách "Vua phá lưới" V-League mùa này với 8 pha lập công, bằng số bàn thắng của đồng đội Leo Artur. Sở hữu bộ đôi ngoại binh này là niềm mơ ước của nhiều "đại gia" V-League. Trải qua 16 trận tại V-League, CLB Công an Hà Nội ghi được 23 bàn thắng, trở thành 1 trong 3 đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất mùa giải, chỉ kém Nam Định và Hà Nội.

Công an Hà Nội cũng là đội duy nhất của V-League còn góp mặt ở 3 đấu trường mùa này, gồm: V-League, Cúp Quốc gia và Giải Vô địch các CLB Đông Nam Á. Thi đấu với mật độ dày cũng khiến đoàn quân của HLV Mano Polking liên tục dính chấn thương, không thể duy trì phong độ ổn định, dẫn đến những thất bại đáng tiếc.

CLB Công an Hà Nội tìm niềm vui chiến thắng khi tái đấu SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPFA

Ngoài ra, nguyên nhân khiến CLB Công an Hà Nội khó thể đua tranh chức vô địch V-League còn ở chỗ dàn cầu thủ dự bị có sự chênh lệch đẳng cấp và chuyên môn quá lớn so với đội hình chính thức.

Ðội bóng ngành công an đang tạm đứng thứ 6 bảng xếp hạng V-League 2024-2025 với 22 điểm sau 16 trận đấu. Trong 7 trận gần nhất, Công an Hà Nội chỉ giành một chiến thắng. Kết quả thi đấu trên sân đối phương của thầy trò ông Polking cũng không quá tốt, chỉ giành 1 chiến thắng, 4 hòa trong 8 trận. Nếu tiếp tục không thắng ở chặng đua nước rút, đoàn quân HLV Polking rất khó lọt vào tốp 3 chung cuộc.

Vì vậy, nếu thắng SHB Ðà Nẵng lúc này là cơ hội để CLB Công an Hà Nội rút ngắn khoảng cách điểm với nhóm dẫn đầu. SHB Đà Nẵng đang đối mặt nguy cơ rớt hạng rất cao khi sau 16 vòng đấu, đội bóng sông Hàn chỉ giành 1 trận thắng, hiện mới được 9 điểm và liên tục xếp cuối bảng.

Trong bối cảnh hao hụt lực lượng vì "bão" chấn thương, SHB Đà Nẵng còn phải đương đầu với 5 đối thủ mạnh ở các vòng đấu liên tiếp sắp tới, bao gồm trận tiếp đón Công an Hà Nội. Dù thi đấu với vị thế là đội chủ nhà song đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn khó có được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài sân Tam Kỳ. Chưa kể, SHB Ðà Nẵng từng thua đậm 0-3 khi so tài với dàn sao của CLB Công an Hà Nội ở trận lượt đi.