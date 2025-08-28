CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL

Công an TP HCM và Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

Với lợi thế sân nhà và nòng cốt lực lượng được đánh giá cao hơn đối phương, CLB Công an TP HCM (CA TP HCM) đã bắt nhịp nhanh, kiểm soát thế trận và áp đảo HAGL trong phần lớn thời gian thi đấu.

Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đẩy mạnh tấn công biên, tạo ra không dưới 3 tình huống "ngon ăn" song chỉ có thể xuyên thủng lưới thủ thành Trung Kiên nhờ pha lập công của Endrick.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho HAGL hòng bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Đội bóng phố núi đã có cơ hội tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Patrik Lê Giang.

Có thêm 3 điểm trên sân nhà, CLB CA TP HCM tạm vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu 3 điểm. Trong khi đó, HAGL tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Diễn ra cùng giờ, CLB Công an Hà Nội thắng đậm Hà Nội FC với tỉ số 4-2 nhờ cú hat-trick của ngoại binh Alan và bàn thắng của Artur. Kết quả này đưa CAHN vươn lên nhì bảng với 7 điểm sau 3 vòng đấu, trong khi Hà Nội FC ở nhóm cuối với chỉ 1 điểm.



