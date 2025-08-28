CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng CLB Công an TP HCM chỉ giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón HAGL trên sân nhà ở vòng 3 V-League 2025-2026 tối 28-8

Công an TP HCM và Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

Với lợi thế sân nhà và nòng cốt lực lượng được đánh giá cao hơn đối phương, CLB Công an TP HCM (CA TP HCM) đã bắt nhịp nhanh, kiểm soát thế trận và áp đảo HAGL trong phần lớn thời gian thi đấu.

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL- Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL- Ảnh 2.

Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đẩy mạnh tấn công biên, tạo ra không dưới 3 tình huống "ngon ăn" song chỉ có thể xuyên thủng lưới thủ thành Trung Kiên nhờ pha lập công của Endrick.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho HAGL hòng bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Đội bóng phố núi đã có cơ hội tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Patrik Lê Giang.

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL- Ảnh 3.

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL- Ảnh 4.

Có thêm 3 điểm trên sân nhà, CLB CA TP HCM tạm vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu 3 điểm. Trong khi đó, HAGL tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Diễn ra cùng giờ, CLB Công an Hà Nội thắng đậm Hà Nội FC với tỉ số 4-2 nhờ cú hat-trick của ngoại binh Alan và bàn thắng của Artur. Kết quả này đưa CAHN vươn lên nhì bảng với 7 điểm sau 3 vòng đấu, trong khi Hà Nội FC ở nhóm cuối với chỉ 1 điểm.


Tin liên quan

Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, lỡ hẹn tuyển Việt Nam

Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, lỡ hẹn tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Chấn thương trong trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2025-2026 diễn ra tối 27-8 khiến tiền vệ Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, tổn thương phổi.

CLB Công an TP HCM tìm lại chiến thắng

Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu giành 3 điểm khi gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Thống Nhất (TP HCM) lúc 19 giờ 15 phút ngày 28-8 (FPT Play).

CLB Ninh Bình tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng

(NLĐO) - Ngược dòng thắng chủ nhà Đà Nẵng với tỉ số 3-1 tối 27-8, CLB Ninh Bình xây chắc ngôi đầu bảng V-League 2025-2026 với 9 điểm sau 3 vòng đấu.

CLB Công an TP HCM V-League 2025-2026 CLB Hoàng Anh Gia Lai CLB HAGL
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo