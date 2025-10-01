HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Đà Nẵng trắng tay trước đội bóng có cùng "ông bầu"

Tường Phước

(NLĐO) - Đang thăng hoa với chuỗi 3 trận bất bại, CLB Đà Nẵng bất ngờ thua 0-2 khi tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 6 V-League 2025-2026 trên sân nhà Hòa Xuân tối 1-10

CLB Đà Nẵng 0-2 CLB Hà Nội

Trước khi tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 6, CLB Đà Nẵng chưa từng thắng đối thủ ở 5 trận chạm trán nhau gần nhất giữa hai đội. Đội bóng sông Hàn hòa 1 và thua 4 khi so tài với Hà Nội FC - đội bóng có cùng "ông bầu".

CLB Đà Nẵng tiếp tục thua đội bóng cùng "ông bầu" - Ảnh 1.
CLB Đà Nẵng tiếp tục thua đội bóng cùng "ông bầu" - Ảnh 2.

Tuấn Hải (trái) mở tỉ số trận đấu, trong khi Fernando (số 80) ấn định chiến thắng hai sao cho Hà Nội FC

Mùa này, CLB Hà Nội khởi đầu kém cỏi khi toàn hòa và thua ở các đấu trường quốc nội. Đội bóng thủ đô đã sớm thay HLV trưởng sau vòng 3 đấu tại V-League 2025-2026 và chỉ giành được trận thắng đầu tiên ở vòng.

Trong khi đó, Đà Nẵng có chuỗi 3 trận bất bại, bao gồm hai chiến thắng ở Cúp Quốc gia và vòng 5 V-League. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn quyết phá dớp không thắng khi tiếp đón CLB Hà Nội.

CLB Đà Nẵng tiếp tục thua đội bóng cùng "ông bầu" - Ảnh 3.

Kém hơn mọi mặt, CLB Đà Nẵng (trái) tiếp tục "trắng tay" trước đội bóng cùng "ông bầu"

Tuy nhiên, dàn ngoại binh không đạt điểm rơi phong độ cộng thêm những sai lầm khâu phòng thủ khiến CLB Đà Nẵng phải nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng 5 phút cuối hiệp 1. Những nỗ lực tìm bàn gỡ của đội chủ sân Hòa Xuân ở hiệp 2 đều bất thành trước hàng phòng ngự kiên cố, chơi kỷ luật của đội khách.

Có trận thắng thứ 2 liên tiếp, Hà Nội FC thoát nhóm "đèn đỏ", tạm vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 8 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng tạm đứng thứ 10 và chỉ còn hơn nhóm cuối bảng 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

CLB Đà Nẵng Hà Nội FC đội bóng sông Hàn V-League 2025-2026
