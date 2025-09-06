HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Đồng hương Quảng Trị xuất quân với "Vua phủi Capdervila"

Quốc An - Ảnh: Đức Tiếng

(NLĐO) - CLB đồng hương Quảng Trị đã tổ chức lễ xuất quân, chính thức tham dự Giải đồng hương toàn quốc 2025.

CLB đồng hương Quảng Trị là một trong những đội bóng đồng hương duy trì hoạt động bền bỉ nhiều năm qua. Trong năm 2025, đồng hương Quảng Trị bước vào mùa giải mới của Giải Đồng hương toàn quốc - DHF mùa 3 ( từ 7 đến 21-9, TP HCM) với quyết tâm cao, sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tại buổi lễ, đội bóng ra mắt ban lãnh đạo, ban huấn luyện cùng lực lượng cầu thủ, trong đó HLV Nguyễn Quốc Bảo tiếp tục dẫn dắt với bộ khung quen thuộc của bóng đá phong trào Việt Nam như Hoàng "cao", Vua phủi Capdervila - Nguyễn Văn Cáp, Huy "đen", Hải "cao", Thịnh Messi, Châu "hí"...

Năm nay, CLB nhận được sự đồng hành từ gần 50 doanh nghiệp và cá nhân, trở thành nguồn động viên to lớn tiếp thêm sức mạnh để đội bóng hướng đến một mùa giải thành công.

CLB Đồng hương Quảng Trị xuất quân với "Vua phủi Capdervila" - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đặng Ân, Chủ tịch đồng hương Quảng Trị, bày tỏ: "Thật tự hào khi Quảng Trị tiếp tục góp mặt ở sân chơi đồng hương toàn quốc. Xin cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân trong suốt thời gian qua. Đồng hương Quảng Trị sẽ thi đấu quyết tâm, cống hiến để không phụ lòng tin tưởng và tình cảm từ cộng đồng".

Ở Giải đồng hương toàn quốc 2025, Đồng hương Quảng Trị nằm ở bảng C cùng Đồng Tháp, Cà Mau và Ninh Thuận. Đây được xem là bảng đấu vừa sức, mở ra nhiều cơ hội để thầy trò HLV Quốc Bảo tiến sâu hơn.

CLB Đồng hương Quảng Trị xuất quân với "Vua phủi Capdervila" - Ảnh 2.

Chủ tịch đồng hương Quảng Trị, ông Đặng Ân (trái) và "Vua phủi" Capdervila

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng và quyết tâm cháy hết mình, những người con Quảng Trị sẵn sàng viết tiếp những trang tự hào mới trên hành trình bóng đá đồng hương khi tranh tài với 15 đội bóng đại diện các tỉnh/thành ở giải đấu.

