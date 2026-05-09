CLB Hà Nội đua tốp 3

Chiến thắng trước Đà Nẵng ở vòng 21 giúp đội bóng thủ đô chen chân vào nhóm 3 đội dẫn đầu và tiếp tục gây sức ép lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sau 21 lượt đấu, Hà Nội tạm đứng vị trí thứ 3 và kém tốp 2 đến 4 điểm. Để hoàn thành mục tiêu đoạt một trong hai vị trí dẫn đầu V-League 2025-2026 chung cuộc, đội bóng thủ đô cần tích lũy điểm số tối đa ở 5 vòng đấu còn lại.

CLB Hà Nội (trái) sẽ trụ vững tốp 3 nếu vượt qua Thanh Hóa ở vòng 22 V-League 2025-2026 .Ảnh: VPF

Dù đang trong giai đoạn thăng hoa nhưng CLB Hà Nội bị đánh giá sẽ gặp thử thách khó khi hành quân đến sân Thanh Hóa ở vòng 22 V-League 2025-2026 lúc 18 giờ ngày 9-5 (FPT Play). Với nhiệm vụ tích lũy điểm số tối đa trên sân nhà để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước CLB Hà Nội.

Bóng đá Thanh Hóa gặp nhiều rủi ro từ giai đoạn lượt về V-League 2025-2026. Đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp hao hụt lực lượng nghiêm trọng vì hết kinh phí hoạt động và chỉ có thể trụ hạng V-League thành công mới mong tìm được nguồn tài trợ mới, phục dựng vị thế ở mùa giải tiếp theo. Kết quả hòa trên sân Becamex TP HCM ở vòng trước giúp Thanh Hóa kéo dài chuỗi 3 trận bất bại, tạm vươn lên vị trí thứ 11 với 21 điểm. Khoảng cách 7 điểm nhiều hơn hai đội cuối bảng giúp đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp phần nào giảm áp lực, song nguy cơ rớt hạng vẫn còn lơ lửng. Vì vậy, mỗi điểm số lúc này đều có ý nghĩa rất lớn với đội bóng xứ Thanh.

Điểm tựa lớn nhất của Thanh Hóa là sân nhà cùng tinh thần thi đấu đang dần được cải thiện. Đội bóng này thường chơi rất "máu lửa" khi được cổ động viên tiếp sức và từng gây nhiều khó khăn cho các ông lớn bằng lối đá áp sát, giàu thể lực.

Dẫu vậy, bài toán hàng công vẫn là nỗi lo với đội chủ sân Thanh Hóa khi hiệu suất ghi bàn thiếu ổn định vì thiếu vắng ngoại binh Rimario Gordon. Tiền đạo chủ lực này đột ngột xin nghỉ, rời CLB Thanh Hóa ngay trước vòng 19 V-League 2025-2026.

So với Thanh Hóa, CLB Hà Nội sở hữu lực lượng vượt trội với dàn tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm. Những cái tên như Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên hay Đỗ Hùng Dũng... vẫn là bộ khung giàu đột biến, đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội bóng thủ đô. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Thanh Hóa chỉ thắng đúng một trận trước Hà Nội. Ở lần gặp nhau hồi đầu mùa, đội bóng thủ đô cũng từng ngược dòng đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-1.

CLB Hà Nội chỉ hơn Ninh Bình vỏn vẹn 1 điểm trên bảng xếp hạng. Vì vậy, vị thứ trong tốp 3 có thể thay đổi sau vòng đấu thứ 22, khi Ninh Bình nhiều khả năng giành chiến thắng trong màn tiếp đón Hải Phòng lúc 18 giờ ngày 9-5 (FPT Play).