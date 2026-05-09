HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Hà Nội đua tốp 3

Tường Phước

CLB Hà Nội đang trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua tốp 3.

Chiến thắng trước Đà Nẵng ở vòng 21 giúp đội bóng thủ đô chen chân vào nhóm 3 đội dẫn đầu và tiếp tục gây sức ép lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sau 21 lượt đấu, Hà Nội tạm đứng vị trí thứ 3 và kém tốp 2 đến 4 điểm. Để hoàn thành mục tiêu đoạt một trong hai vị trí dẫn đầu V-League 2025-2026 chung cuộc, đội bóng thủ đô cần tích lũy điểm số tối đa ở 5 vòng đấu còn lại.

CLB Hà Nội đua tốp 3 - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (trái) sẽ trụ vững tốp 3 nếu vượt qua Thanh Hóa ở vòng 22 V-League 2025-2026 .Ảnh: VPF

Dù đang trong giai đoạn thăng hoa nhưng CLB Hà Nội bị đánh giá sẽ gặp thử thách khó khi hành quân đến sân Thanh Hóa ở vòng 22 V-League 2025-2026 lúc 18 giờ ngày 9-5 (FPT Play). Với nhiệm vụ tích lũy điểm số tối đa trên sân nhà để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước CLB Hà Nội.

Bóng đá Thanh Hóa gặp nhiều rủi ro từ giai đoạn lượt về V-League 2025-2026. Đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp hao hụt lực lượng nghiêm trọng vì hết kinh phí hoạt động và chỉ có thể trụ hạng V-League thành công mới mong tìm được nguồn tài trợ mới, phục dựng vị thế ở mùa giải tiếp theo. Kết quả hòa trên sân Becamex TP HCM ở vòng trước giúp Thanh Hóa kéo dài chuỗi 3 trận bất bại, tạm vươn lên vị trí thứ 11 với 21 điểm. Khoảng cách 7 điểm nhiều hơn hai đội cuối bảng giúp đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp phần nào giảm áp lực, song nguy cơ rớt hạng vẫn còn lơ lửng. Vì vậy, mỗi điểm số lúc này đều có ý nghĩa rất lớn với đội bóng xứ Thanh.

Điểm tựa lớn nhất của Thanh Hóa là sân nhà cùng tinh thần thi đấu đang dần được cải thiện. Đội bóng này thường chơi rất "máu lửa" khi được cổ động viên tiếp sức và từng gây nhiều khó khăn cho các ông lớn bằng lối đá áp sát, giàu thể lực.

Dẫu vậy, bài toán hàng công vẫn là nỗi lo với đội chủ sân Thanh Hóa khi hiệu suất ghi bàn thiếu ổn định vì thiếu vắng ngoại binh Rimario Gordon. Tiền đạo chủ lực này đột ngột xin nghỉ, rời CLB Thanh Hóa ngay trước vòng 19 V-League 2025-2026.

So với Thanh Hóa, CLB Hà Nội sở hữu lực lượng vượt trội với dàn tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm. Những cái tên như Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên hay Đỗ Hùng Dũng... vẫn là bộ khung giàu đột biến, đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội bóng thủ đô. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Thanh Hóa chỉ thắng đúng một trận trước Hà Nội. Ở lần gặp nhau hồi đầu mùa, đội bóng thủ đô cũng từng ngược dòng đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-1.

CLB Hà Nội chỉ hơn Ninh Bình vỏn vẹn 1 điểm trên bảng xếp hạng. Vì vậy, vị thứ trong tốp 3 có thể thay đổi sau vòng đấu thứ 22, khi Ninh Bình nhiều khả năng giành chiến thắng trong màn tiếp đón Hải Phòng lúc 18 giờ ngày 9-5 (FPT Play).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo