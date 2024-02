CLB HAGL loay hoay tích điểm

Vòng 10 V-League 2023-2024 diễn ra vào ngày 23-2 còn các cặp đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Khánh Hòa (17 giờ), Sông Lam Nghệ An chạm trán Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đối đầu Hải Phòng (cùng lúc 18 giờ). Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel sẽ so tài với đội khách B.Bình Dương lúc 19 giờ 15 phút.