Thể thao

CLB Hòa Bình xin rút khỏi Cúp Quốc gia, Hạng nhất

Quốc An

(NLĐO) - CLB Hòa Bình mới đây đã bất ngờ xin rút khỏi các hạng đấu của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vì các lý do bất khả kháng.

Thời điểm mùa giải Hạng nhất và Cúp Quốc Gia 2025-2026 chuẩn bị khởi tranh, CLB Hòa Bình cũng tập trung từ tháng 7 để tập luyện và sẵn sàng cho mùa giải mới. Nhưng trong công văn mới đây, CLB đã xin rút khỏi Giải Hạng nhất và Cúp Quốc gia.

Về thủ tục, đội bóng này đã hoàn thiện các yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để đủ điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, một số lý do bất khả kháng nên CLB Hòa Bình phải bất ngờ xin rút và không thi đấu.

Cụ thể, CLB Hòa Bình chỉ ra các lý bất khả kháng như sau: CLB Hòa Bình vẫn không đại diện cho tỉnh Phú Thọ tham gia thi đấu tại Giải Hạng nhất và Cúp Quốc Gia mùa 2025-2026 mà chủ động hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

CLB Hòa Bình bất ngờ xin rút khỏi Cúp Quốc gia và giải Hạng nhất 2025 - 2026 - Ảnh 1.

CLB Hòa Bình vừa có trận giao hữu với CLB Nam Định và thua 0-3 vào chiều hôm qua (7-9) - Ảnh: CLB

Không có Ban Tổ chức Địa phương để tổ chức các trận đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026. Đặc biệt, tỉnh cũng yêu cầu đội bàn giao lại cho tỉnh cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động của đội bóng như khu lưu trú, sân thi đấu và sân tập.

Trước đó, về mặt hành chính, tỉnh Hòa Bình đã sáp nhập với tên mới là tỉnh Phú Thọ từ ngày 1-7. Theo địa giới hành chính mới, CLB Hòa Bình hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công ty đại diện của đội bóng đã có đề xuất với tỉnh đổi tên thành CLB Bóng đá Phú Thọ cho phù hợp nhưng chưa xong thủ tục.

Điều này khiến CLB Hòa Bình vẫn hoạt động với tên cũ như đăng ký với VFF, VPF.

Theo lịch thi đấu ban đầu, CLB Hòa Bình sẽ hành quân đến Khánh Hòa vào ngày 12-9 cho vòng 1 Cúp Quốc gia.

Họ cũng sẽ có trận ra quân tại Hạng nhất trên sân nhà Trẻ PVF CAND vào ngày 21-9.

Phú Thọ hạng Nhất Cup Quốc gia CLB Hòa Bình
