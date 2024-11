CLB Hoàng Anh Gia Lai đề nghị cấm Martin Dzilah xuất cảnh, đã kháng cáo FIFA

Ngày 8-11, ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đã gởi đơn và đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn không cho cầu thủ Martin Dzilah xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trong đơn gởi đến Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Công an; Giám đốc Công An tỉnh Gia Lai; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh đã cung cấp đầy đủ thông tin của cầu thủ Martin Dzilah, đồng thời cho biết nguyên nhân CLB HAGL mong các cơ quan chức năng cấm Martin Dzilah xuất cảnh là do Martin Dzilah có hành vi vu khống, lừa đảo, cố tình gây mất uy tín Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai và CLB HAGL cũng đã tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng cũng như sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra giải quyết.

Nội dung lá đơn cho biết:

Ngày 5-10-2023, Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ Martin Dzilah ký kết Hợp đồng lao động (dành cho cầu thủ chuyên nghiệp). Thời hạn hợp đồng kể từ ngày ký cho đến hết mùa giải V- League 2023-2024. Do cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nên vào ngày 21-3-2024, Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ Martin Dzilah đồng thuận ký kết vào Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động.

Theo thỏa thuận này, Bên A (Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai) hỗ trợ/bồi thường cho cầu thủ Martin Dzilah số tiền 20.000 USD. Kể từ ngày 21-3-2024 cầu thủ không thuộc sự quản lý của CLB HAGL và được tự do đăng ký thi đấu với bất cứ câu lạc bộ nào khác.

Sau khi nhận đủ tiền, cầu thủ Martin Dzilah ký xác nhận đã nhận đủ 20.000 USD theo thỏa thuận thanh lý. Tuy nhiên vào đầu tháng 9-2024, CLB HAGL bất ngờ nhận được quyết định của FIFA thông báo cầu thủ Martin Dzilah nộp đơn khiếu nại CLB HAGL thanh lý hợp đồng vì lý do không chính đáng khi ép buộc cầu thủ ký vào biên bản thanh lý hợp đồng mà không chuyển tiền vào tài khoản.

FIFA yêu cầu CLB HAGL phải trả cho cầu thủ này số tiền 29.000 USD nếu không sẽ bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trong nước và quốc tế 3 kỳ liên tiếp.

CLB HAGL khẳng định cầu thủ Martin Dzilah đã ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng, xác nhận đã nhận đủ tiền nhưng lại tiếp tục yêu cầu CLB HAGL phải trả thêm tiền là hết sức vô lý, có hành vi vu khống, lừa đảo, cố tình làm mất uy tín CLB HAGL.

Trong lá đơn có cho biết CLB HAGL đã làm đơn kháng cáo gởi FIFA để FIFA nắm rõ bản chất sự việc đồng thời làm đơn tố cáo cầu thủ Martin Dzilah đến cơ quan chức năng Việt Nam điều tra làm rõ vụ việc. Vụ việc đã được Công an Tỉnh Gia Lai tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB HAGL đã phát biểu: "HAGL có đầy đủ chứng cứ là cầu thủ này đã nhận tiền. HAGL không bao giờ đi lừa tiền cầu thủ. Công an vẫn đang điều tra, thông tin nói đã trả hồ sơ là không chính xác. Cầu thủ này hành xử như vậy là không đúng, đã lấy tiền rồi mà lại nói chưa nhận tiền. HAGL đã có bằng chứng trả tiền, nhận tiền là chụp hình, văn bản "giấy nhận tiền" có đầy đủ chữ ký các bên liên quan.

Cầu thủ là người đi làm thuê và HAGL không bao giờ lại đi lừa cầu thủ, lừa người làm thuê. Việc điều tra này công an vẫn đang làm, nên tôi không có ý kiến gì. Quan điểm của tôi trong chuyện này là mong các cơ quan pháp luật làm tới nơi sự việc này, vì HAGL có đầy đủ các bằng chứng chứ không chỉ là lời nói".

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, CLB HAGL cho biết cầu thủ Martin Dzilah đang xin thủ tục xuất cảnh rời khỏi Việt Nam. Nếu Martin Dzilah xuất cảnh khỏi Việt Nam sẽ làm quá trình điều tra của các cơ quan chức năng gặp khó khăn và gián đoạn.

Đó là lý do CLB HAGL đã làm đơn gởi đến các cơ quan chức năng xem xét và ra quyết định ngăn chặn hành vi xuất cảnh rời khỏi Việt Nam của cầu thủ Martin Dzilah để công tác điều tra được thực hiện đúng quy trình và sáng tỏ sự việc.