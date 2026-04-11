Thể thao

CLB Hoàng Anh Gia Lai tạo "địa chấn" ở Thiên Trường

Tường Phước

(NLĐO) - Thắng đẹp CLB Nam Định với tỉ số 2-1 trên sân Thiên Trường thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 tối 11-4, CLB Hoàng Anh Gia Lai tạm thoát nhóm cuối bảng


Nam Định (1-2) Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

Hoàng Anh Gia Lai bị đánh giá thấp hơn Nam Định trong cuộc chạm trán trên sân Thiên Trường. Đội bóng nhà bầu Đức hao hụt lực lượng vì thẻ phạt và còn phải chơi trên sân đối phương.

Trong khi đó, đương kim vô địch Nam Định nhen nhóm hy vọng đua tranh danh hiệu khi thi đấu khởi sắc kể từ giai đoạn lượt về, với sự trở lại của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt có chuỗi 4 chiến thắng trước khi bước vào vòng 18, tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu trái với dự đoán ban đầu. Lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ không chỉ giúp đội khách ghi bàn mở tỉ số, mà còn khắc chế các mũi nhọn tấn công như Xuân Son bên phía Nam Định.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 81, sau sai lầm chuyền bóng sai địa chỉ của thủ thành Nguyên Mạnh giúp Ngọc Lâm tạo "siêu phẩm" cầu vồng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Trận thua cũng thể hiện sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm của Nam Định, khi các học trò ông Vũ Hồng Việt chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng hơn 70%, tung 15 cú dứt điểm, nhiều gần gấp 4 lần Hoàng Anh Gia Lai, song chỉ có 4 lần đưa bóng trúng đích.

Thất bại này khiến Nam Định mất cơ hội vươn lên tốp 5, trong khi Hoàng Anh Gia Lai thoát nhóm cuối bảng xếp hạng với 18 điểm, hơn đội chót bảng đến 6 điểm, tiến gần mục tiêu trụ hạng thành công.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


HLV Velizar Popov và “duyên nợ” với trọng tài V-League

(NLĐO) - Tâm điểm trong chiến thắng tối thiểu của Thể Công Viettel trước Thanh Hóa mới đây thuộc về HLV Velizar Popov.

Đề xuất tăng ngoại binh ở V-League: Phép thử về năng lực tài chính

(NLĐO) - Việc tăng ngoại binh - đồng nghĩa với tăng chi phí cố định - không còn là một quyết định kỹ thuật, mà là phép thử về năng lực tài chính.

Vòng 18 V-League 2025-2026: Những màn thư hùng đáng xem

Vòng 18 V-League 2025-2026 đánh dấu giai đoạn bản lề của mùa giải khi cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng đều bước vào thời điểm quyết định

