CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thua trên sân Mỹ Đình

Hoàng Anh Gia Lai có đội hình hùng hậu khi hành quân đến sân Mỹ Đình tái đấu Thể Công Viettel trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025. Đội bóng phố núi đang trong tình cảnh vật vã đua trụ hạng V-League song vẫn nhiệt huyết ở sân chơi Cúp Quốc gia.

Viettel và Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, Hoàng Anh Gia Lai chủ động chơi phòng ngự phản công, không ngại va chạm để đánh chặn từ xa. Nếu Châu Ngọc Quang dứt điểm không dội xà ngang, đội bóng của bầu Đức đã có thể mở tỉ số ngay trong hiệp 1.

Cầm cự hơn 60 phút thi đấu, Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng cũng không thể giữ sạch lưới trước "làn sóng" tấn công của đội chủ nhà. Sau tình huống bật tường nhuần nhuyễn với đồng đội Amarildo trong khu vực 16m50 của đối phương, Khuất Văn Khang dứt điểm một chạm hiểm hóc, hạ gục thủ thành trẻ Trung Kiên, giúp Thể Công Viettel mở tỉ số trận đấu.



Bị dẫn trước, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình đôi công với Viettel. Triển khai các miếng đánh biên sở trường song các chân sút đội khách không thể xuyên thủng hàng thủ Viettel để tiếp cận khung thành Phạm Văn Phong.

Tuy nhiên, mặt sân thi đấu xuống cấp, kém chất lượng đã ảnh hưởng đến việc triển khai đấu pháp chiến thuật của đoàn quân HLV Lê Quang Trãi. Thậm chí, nhiều cầu thủ của đội khách dính chấn thương và có trường hợp phải rời sân bằng cáng như trung vệ Phạm Lý Đức.

Tấn công song không hiệu quả, Hoàng Anh Gia Lai phải trả giá bằng bàn thua thứ 2. Sau tình huống phản công bên cánh trái, Nhâm Mạnh Dũng căng bóng ngang vào vòng 5m50, giúp Trần Danh Trung dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho Viettel.

Không thể "phục hận" trước Viettel, Hoàng Anh Gia Lai còn có nguy cơ hao hụt lực lượng trước vòng 17 V-League 2024-2025. Với việc chia tay đấu trường Cúp Quốc gia, thầy trò ông Lê Quang Trãi sẽ bớt "gánh lo", dồn lực để hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League cuối mùa này.

Trong khi đó, Viettel lọt vào bán kết và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hải Phòng và Công An Hà Nội. Trận bán kết còn lại được xác định là màn so tài giữa Bình Dương và Sông Lam Nghệ An, đội giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp tối 30-3.

