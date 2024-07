CLB Long An sẽ dự Giải Hạng nhất 2024-2025

Trong ngày 25-7 vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cùng đơn vị chủ quản của đội ngồi lại và tìm hướng giải quyết. Buổi họp này, sở cũng đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An lùi thời gian bàn giao qua thời điểm ngày 1-9. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho rằng việc đề nghị dời lại thời gian tiếp nhận để làm việc các đơn vị, sở, ngành liên quan cũng như tham mưu UBND tỉnh về các chế độ, chính sách, cơ chế tài chính trước khi tiếp nhận lại đội bóng.



CLB Long An (trái) trong trận đấu với CLB Phù Đổng Ninh Bình mùa giải 2023-2024. (Ảnh: VPF)

Tại Hạng nhất quốc gia, mỗi đội bóng cần chi khoảng 25 tỉ đồng/năm để vận hành, duy trì hoạt động. Song, số tiền vận động của Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An vài năm qua chỉ đạt từ 5-7 tỉ đồng. Theo Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm: "Đội không thể trở lại V-League như dự kiến, do tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch trong 2 năm qua khiến nguồn tài trợ của đội eo hẹp, mất cân đối thu chi".

Thực tế cho thấy những năm qua CLB Long An có được nguồn tài trợ của Đồng Tâm Group. Nhưng 2 năm nay, nguồn tài trợ không còn nhiều. Mỗi năm chỉ còn vài tỉ đồng và không có thêm nguồn tài trợ khác khiến đội lâm vào khó khăn.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Long An, ông Nguyễn Bảo Hoàn: "Ngành thể thao Long An hiện đang họp bàn với các sở, ngành liên quan để tìm ra giải pháp giải quyết nguồn kinh phí khi đội đã đăng ký thi đấu mùa giải mới. Về cơ bản, CLB Long An chắc chắn sẽ được ngành thể thao tiếp nhận".

Ông Hoàn cho biết thêm: "Những năm qua lực lượng CLB Long An được đơn vị chủ quản ký hợp đồng theo từng năm một với các cầu thủ, nếu không bảo đảm chuyên môn sẽ chia tay sau cuối mỗi mùa giải. Sau mùa giải Hạng nhất 2023-2024, nhiều cầu thủ đã hết hạn hợp đồng và chia tay CLB Long An.

Lực lượng giờ đây còn 10 cầu thủ trong hạn hợp đồng đào tạo trẻ của đội. Tinh thần là ngành thể thao Long An sẽ nỗ lực làm hết sức, sẽ ký lại hợp đồng với các cầu thủ, bảo đảm lực lượng và các điều kiện cần thiết để đội bóng tỉnh nhà có thể tham dự mùa giải mới".

Giải Hạng nhất Quốc gia 2024-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19-10.