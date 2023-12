Với 3 bàn thắng ghi được ở phút 76, 90+5, 90+6, CLB SHB Đà Nẵng không chỉ gỡ hòa 1-1 rồi thắng chung cuộc 3-1 mà quan trọng hơn, SHB Đà Nẵng đã củng cố ngôi vị đầu bảng khi hơn 4 điểm so với đội Huda Huế, PVF - CAND hạng nhì và ba.

"Già rơ" SHB Đà Nẵng

Trước phút 76, khi bị dẫn trước 1-0, SHB Đà Nẵng đã bị Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT) giành ngôi đầu bảng. Đến khi gỡ hòa 1-1, SHB Đà Nẵng tuy lấy lại ngôi đầu, nhưng cũng chỉ hơn 3 đội BRVT, Huda Huế, PVF-CAND 2 điểm, một khoảng cách chưa đến 1 trận thắng.

Chính vì vậy, 2 bàn thắng ở phút bù giờ cuối trận, đã giúp SHB Đà Nẵng được 17 điểm, hơn Huada Huế, PVF-CAND đến 4 điểm và hơn BRVT 5 điểm dù giải mới qua 7 lượt đấu.



Quách Tân (27) ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho SHB Đà Nẵng

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng là đội đầu tiên thắng được đội chủ nhà BRVT khi trước đó BRVT đã thắng tuyệt đối 3 trận trên sân nhà, thậm chí chưa một lần bị thủng lưới.

Nhắc lại những chi tiết này để thấy trận thắng ngược dòng trước BRVT quan trọng ra sao đối với SHB Đà Nẵng.

Với riêng SHB Đà Nẵng đây không phải là trận đầu tiên ghi được bàn thắng ở phút bù giờ mà đã là trận thứ 3. Lần đầu tiên đó là bàn thắng ở phút bù giờ 90+2 giúp SHB Đà Nẵng có được trận hòa 2-2 trước Trường Tươi Bình Phước (TTBP).

Trận thứ hai là hai bàn ở phút 90+7 và 90+8 trong trận thắng Long An 5-2 khi mất người từ cuối hiệp một do Liễu Quang Vinh bị thẻ đỏ, đồng thời bị đội chủ nhà Long An gỡ 2-3 từ phút 51.

Như vậy SHB Đà Nẵng đã ghi 5/18 bàn thắng ở phút bù giờ đạt tỷ lệ 27%. Quan trọng hơn nhờ những bàn thắng muộn này mà SHB Đà Nẵng đã từ thua trở thành hòa trước TTBP và từ hòa thành thắng trước BRVT để giành thêm 3 điểm nhờ những bàn thắng ở phút bù giờ, chiếm tỷ lệ 17%.

Cho đến nay, cùng với Hòa Bình, TTBP, SHB Đà Nẵng là đội thi đấu trên sân khách nhiều nhất với 5 trận và thắng đến 4 trận, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp gần nhất trước Phú Thọ 4-0, Long An và BRVT.

Nếu như Hòa Bình, TTBP chỉ kiếm được 5 điểm, 2 điểm thì SHB Đà Nẵng kiếm được đến 13 điểm.

Cổ động viên của SHB Đà Nẵng

Trong khi đó 3 đội trong Top 4 là PVF-CAND, Huda Huế và BRVT, mỗi đội chỉ mới đá 3 trận trên sân khách.

Qua các con số thống kê cho thấy SHB Đà Nẵng đang chiếm ưu thế về nhiều mặt, nhưng quan trọng hơn là đội bóng sông Hàn đã thể hiện được sự "già rơ" so với các đội phần còn lại.

Chính sự "già rơ" mới có thể giúp SHB Đà Nẵng thay đổi được số phận của họ ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Cũng chính sự "già rơ" mới giúp SHB Đà Nẵng hòa 0-0 trên sân PVF-CAND, một đối thủ cùng bất bại và cùng khát vọng đoạt vé chính thức lên hạng V-League mùa tới như SHB Đà Nẵng.

Sức mạnh của sự đồng lòng

Sau khi xuống hạng phải thi đấu ở giải Hạng Nhất 2023-2024, CLB SHB Đà Nẵng đã có hai sự thay đổi ở vị trí đầu tàu là Chủ tịch và HLV.

Nếu như chủ tịch Lê Văn Hiều, người con của Đà Nẵng từng là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng rất đam mê, am hiểu bóng đá thì HLV Trương Việt Hoàng, từng dẫn dắt CLB Viettel vô địch V-League 2020.

Cả hai ông Hiểu và Hoàng cùng quan điểm xây dựng bộ khung mới trên quan điểm hòa quyện giữa người cũ và mới để vận hành trong quản trị cũng như chuyên môn.

SHB Đà Nẵng đã củng cố ngôi vị đầu bảng khi hơn 4 điểm so với các đội Huda Huế, PVF - CAND hạng nhì và ba

Điểm nhấn của đội bóng Đà Nẵng mùa này ngoài Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), nhà tài trợ đồng hành xuyên suốt hơn 10 năm qua, còn có sự ủng hộ của Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng.

Đó cũng là lý do ngày xuất quân năm nay đội SHB Đà Nẵng chọn ngày 13-10 khi ngày này cũng là ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thêm một điểm nhấn nữa ở mùa này của SHB Đà Nẵng, đó là trong buổi lễ xuất quân có sự tham dự của các lãnh đạo thành phố gồm ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành TP, nhà tài trợ chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, các nhà đồng tài trợ, hội cổ động viên…

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường cam kết chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đồng hành, sát cánh cùng đội bóng với mong muốn cùng tất cả các bên liên quan đưa bóng đá Đà Nẵng trở lại vị thế trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

CLB SHB Đà Nẵng quyết tâm sẽ sớm trở lại V-League

Với những gì đã và đang diễn ra ở Đà Nẵng trong 4 tháng qua kể từ khi mùa bóng 2023 kết thúc, có thể thấy rằng, người Đà Nẵng đã học từ thất bại - đội bóng xuống hạng - hơn là trong chiến thắng - khi đội bóng trên đỉnh cao.

CLB SHB Đà Nẵng đang học quá khứ để thay đổi tương lai, một tương lai của bóng đá Đà Nẵng sớm trở lại ngày hội bóng đá đỉnh cao của Việt Nam.