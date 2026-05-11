CLB Thanh Hóa chưa "thoát hiểm"

Trên sân nhà, CLB Thanh Hóa tiếp đón đội Hà Nội với áp lực không nhỏ. Đại diện thủ đô đang có phong độ cao với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, trong thế trận mà CLB Hà Nội vượt trội cả về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số pha dứt điểm, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp lại là đội tạo ra khác biệt bằng sự lì lợm và tính hiệu quả.

Phút 38, từ nỗ lực của Nguyễn Văn Tùng, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ đánh đầu tung lưới Quan Văn Chuẩn, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Dù phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của tiền vệ Nguyễn Bá Tiến cuối hiệp 1, CLB Thanh Hóa vẫn bản lĩnh đứng vững trước các chân sút của HLV Harry Kewell. Còn bàn thắng của Ferreira Silva Adriel bị VAR từ chối vì pha phạm lỗi trước đó của Nguyễn Thành Chung.

CLB Thanh Hóa cho thấy tinh thần quả cảm trong vòng xoáy bất ổn .Ảnh: VPF

Ba điểm giúp đội bóng xứ Thanh cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, tiến rất gần mục tiêu trụ hạng. Thế nhưng, ngay cả khi đạt yêu cầu về chuyên môn, CLB Thanh Hóa vẫn chưa chắc chắn góp mặt ở V-League mùa tới.

Trong cuộc họp cấp phép CLB chuyên nghiệp mới đây của LĐBĐ Việt Nam (VFF), đội Thanh Hóa chỉ được thông qua với điều kiện bổ sung. Đội bóng xứ Thanh, cùng CLB Hải Phòng, phải đáp ứng các tiêu chí tài chính, bộ máy hành chính và gửi hồ sơ về VFF trước hạn chót 22-5. Nếu không, giấy phép tham dự V-League 2026-2027 có thể bị thu hồi.

Đây là hệ quả của chuỗi bất ổn kéo dài nhiều tháng qua. Sau khi Chủ tịch CLB Thanh Hóa Cao Tiến Đoan bị khởi tố vào cuối tháng 8-2025, nguồn tài chính "đóng băng" khiến đội bóng này rơi vào khủng hoảng trầm trọng, thậm chí không đủ tiền trả lương và bị một số ngoại binh kiện lên LĐBĐ Thế giới (FIFA).

Dù đã xoay xở được khoản tài chính để gỡ án phạt của FIFA giữa tháng 3 vừa qua, CLB Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh tiềm lực hoạt động. Theo quy chế cấp phép CLB do VFF công bố năm 2014, các đội bóng không được có khoản phải trả quá hạn nào đối với nhân viên, cơ quan thuế và tổ chức xã hội. Đồng thời, CLB phải trình bày chi tiết kế hoạch tài chính trong năm tiếp theo.

Giữa nhiều áp lực cả trong và ngoài sân cỏ, chiến thắng trước CLB Hà Nội đã phản ánh nỗ lực tồn tại đáng nể của đội Thanh Hóa. Song, để thực sự "thoát hiểm", CLB Thanh Hóa còn cần lời giải cho bài toán tài chính và quản trị - những yếu tố đang quyết định tương lai của đội bóng này ở V-League.



