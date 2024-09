CLB TP HCM có điểm số đầu tiên ở ngày ra quân V-League 2024-2025

Diễn ra cùng giờ, Công an Hà Nội vuột mất chiến thắng khi bị chủ nhà Hải Phòng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+4 do công của Lucao. Trước đó, ngoại binh Leo Artur ghi bàn giúp đội bóng ngành Công an vươn lên dẫn trước từ phút 30.

Cùng ngày, SLNA trong thế thi đấu thiếu người vì thẻ phạt, đã cầm hòa SHB Đà Nẵng với tỉ số 0-0 ngay trên sân Vinh.