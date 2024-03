CLB TP Hồ Chí Minh làm chuyện khó tin ở V-League 2023-2024

Diễn ra cùng ngày, CLB Công an Hà Nội may mắn có trận hòa 1-1 khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha lập công của Nguyễn Quang Hải được ghi ở những phút bù giờ cuối trận, giúp HLV Kiatisuk có chuỗi 4 trận bất bại kể từ khi dẫn dắt đội bóng ngành Công an ở V-League mùa này.

Trong khi đó, CLB Hà Nội giành chiến thắng 1-0 khi làm khách trên sân của Khánh Hòa và Nam Định vượt qua chủ nhà Sông Lam Nghệ An với tỉ số tương tự. Trên sân Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), CLB Quảng Nam vuột chiến thắng khi bị đội khách Bình Định ấn định tỉ số hòa 1-1 ở gần cuối trận đấu.