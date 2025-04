CLIP: 2 đối tượng trộm chó xịt hơi cay vào công an để chống trả

Ngày 12-4, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ việc 2 đối tượng trộm chó, dùng bình hơi cay chống trả công an khi bị phát hiện.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan để trộm chó

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 10-4, tổ công tác của Công an xã Dray Bhăng phát hiện Nguyễn Ngọc Dũng (35 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở Tuấn (chưa rõ lai lịch) đang đi trộm chó nên chốt chặn vây bắt.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, Dũng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà lấy bình hơi cay xịt vào lực lượng công an. Lúc này, tổ công tác đã tổ chức khống chế được Dũng. Riêng Tuấn cũng chống trả quyết liệt với lực lượng công an rồi chạy thoát vào vườn cà phê.

Kiểm tra trong bao tải, công an phát hiện 1 con chó còn sống, nặng khoảng 10 kg, bị cuốn băng keo quanh miệng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 cây kích điện, 1 ná cao su, 2 chai nhựa đựng bột ớt khô cùng nhiều tang vật có liên quan.

Riêng chiếc xe máy do Dũng điều khiển được gắn 2 biển số chồng lên nhau.

Làm việc với Công an, Dũng khai nhận đã cùng Tuấn đi trộm được 1 con chó tại khu vực buôn Êa Ga (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin). Khi cả 2 đang trên đường tiếp tục đi trộm chó thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an xã Dray Bhăng đang tiếp tục truy tìm Tuấn để xử lý theo quy định.