Thời sự Xã hội

CLIP: Bát nháo hàng rong tại chợ đêm du lịch lớn nhất Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nạn buôn bán hàng rong tại chợ đêm Sơn Trà – khu chợ đêm du lịch lớn nhất Đà Nẵng đang diễn biến rất phức tạp, bất chấp nỗ lực của chính quyền.

Dù lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng hàng rong, chèo kéo du khách ở các điểm du lịch; thậm chí, yêu cầu Chủ tịch phường chịu trách nhiệm trước thành phố nếu có vi phạm. Tuy nhiên, tại chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải), hàng rong mặc sức tung hoành, xem đây như là "thế giới riêng".

Chợ đêm Sơn Trà: "Thế giới riêng" của hàng rong sau 21 giờ

Chợ đêm Sơn Trà - điểm đến du lịch đêm nổi tiếng của Đà Nẵng, mỗi ngày đón khoảng 5.000 lượt khách. Vừa đúng 21 giờ ngày 20-8, hàng chục xe máy chở hàng rong, xe đẩy bán nước mía,… túa vào khu vực cổng Chợ đêm Sơn Trà. Mặc cho ngay trước đó chỉ vài phút, lực lượng chức năng vừa đi đẩy đuổi.

Chợ đêm Sơn Trà: "Thế giới riêng" của hàng rong sau 21 giờ - Ảnh 1.

Chợ đêm Sơn Trà Đà Nẵng bị bủa vây bởi hàng rong

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay trước cổng chợ, không dưới 5 xe bán nước mía bắt đầu rải ghế ra giữa lòng đường để mời khách. Cách đó không xa, hàng chục xe chở đặc sản mồi chài khách nước ngoài. Giá cả được báo bằng miệng, không hề niêm yết.

Bát nháo buôn bán hàng rong tại chợ đêm Sơn Trà – khu chợ đêm du lịch lớn nhất Đà Nẵng. CLIP: HẢI ĐỊNH

Hàng rong bủa vây chợ đêm không chỉ mỗi mặt tiền. Tại mọi vị trí xung quanh chợ, không khó để bắt gặp các hàng ăn, hàng uống ngang nhiên án ngữ lòng đường, vỉa hè. Du khách buộc phải qua "ải" hàng rong với hàng chục chiêu mồi chài mới được vào chợ tham quan, mua sắm.

Chợ đêm Sơn Trà: "Thế giới riêng" của hàng rong sau 21 giờ - Ảnh 2.

Ngay sau khi vắng bóng lực lượng tuần tra...

Chợ đêm Sơn Trà: "Thế giới riêng" của hàng rong sau 21 giờ - Ảnh 3.

... hàng chục xe hàng rong lập tức tràn vào chợ buôn bán, chèo kéo, chặt chém du khách

Hàng rong tung hoành không chỉ gây phiền toái cho du khách vì bị chèo kéo, mà còn là nguy cơ lớn về an toàn vệ sinh thực phẩm. "Có lần tôi mua phải sầu riêng "dỏm" với giá cao. Họ (hàng rong - PV) để bàn ghế ngay sát chợ, chèo kéo, quảng cáo như tiểu thương thứ thật nên không tránh khỏi việc du khách nhầm lẫn" - ông Hồ Văn Nam (du khách Hà Nội) chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, hàng rong còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với hàng trăm tiểu thương bên trong chợ. Đây là những hộ kinh doanh đã đóng phí thuê gian hàng, chấp hành quy định về niêm yết giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sự tồn tại song song giữa hàng rong tự phát và tiểu thương chính thức đang tạo ra mâu thuẫn lớn, khiến nỗ lực xây dựng một chợ đêm văn minh, chuyên nghiệp bị phá vỡ. "Thậm chí từng có trường hợp bán nước mía giành khách, vác dao rượt chém nhau ngay trước cổng chợ đêm" - một tiểu thương giấu tên bày tỏ.

Chợ đêm Sơn Trà: "Thế giới riêng" của hàng rong sau 21 giờ - Ảnh 4.

Hàng rong ngang nhiên để bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cạnh tranh không lành mạnh với tiểu thương chợ đêm

Hàng rong vẫn sống khỏe bất chấp chỉ đạo của thành phố

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại chợ đêm được phối hợp liên ngành giữa Công an, lực lượng Quy tắc đô thị phường và nhân viên Ban Quản lý Chợ đêm Sơn Trà.

Tuy nhiên, việc tuần tra thường chỉ duy trì đến 21 giờ, trong khi cao điểm hoạt động của chợ lại rơi vào khoảng thời gian từ 21 giờ đến khuya. Nắm quá rõ, các hộ hàng rong chỉ chờ tổ tuần tra vắng bóng là lập tức tung hoành.

Chợ đêm Sơn Trà: "Thế giới riêng" của hàng rong sau 21 giờ - Ảnh 5.

"Thế giới riêng" của hàng rong, thậm chí có trường hợp gây gỗ, rượt chém nhau chỉ vì giành khách

Chợ đêm Sơn Trà: "Thế giới riêng" của hàng rong sau 21 giờ - Ảnh 6.

Xe hàng rong thẳng tiến vào cổng chợ, bảo vệ chợ đêm Sơn Trà bất lực ngồi nhìn

"Chúng tôi bó tay vì các đối tượng này hoạt động ngoài phạm vi chợ" – một nhân viên bảo vệ Ban Quản lý chợ thừa nhận. Trong khi đó, một cán bộ Công an phường An Hải cho hay nhiệm vụ của mình là đảm bảo an ninh trật tự, còn việc xử lý lấn chiếm lòng lề đường thuộc trách nhiệm của Đội quy tắc đô thị phường.

Tuy nhiên, theo quan sát, lực lượng này mỏng, biện pháp chủ yếu chỉ dừng ở mức nhắc nhở, tuyên truyền, chưa có chế tài xử phạt nghiêm khắc.

Đáng nói, tình trạng bát nháo tại chợ đêm Sơn Trà vẫn tồn tại, bất chấp chỉ đạo nóng của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng. Mới đây, ngày 25-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, xử lý tình trạng bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch. "Giữ gìn và phát huy môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn là nhiệm vụ bắt buộc" – bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

UBND TP cũng chỉ đạo UBND các phường, xã và các ban quản lý chợ chịu trách nhiệm trực tiếp. Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố nếu để kéo dài, tái diễn.

Liên hệ với ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, phóng viên được biết phường đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp, quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Tuy nhiên, quan sát thực tế, tình trạng bát nháo vẫn đang diễn ra hằng đêm. Nếu không có biện pháp mạnh tay, chợ đêm du lịch lớn nhất Đà Nẵng sẽ tiếp tục đánh mất hình ảnh đẹp trong mắt du khách.


chợ đêm Sơn Trà chợ đêm du lịch du lịch Đà Nẵng hàng rong
