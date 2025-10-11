HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Bị cô gái từ chối uống bia, người đàn ông làm càn khiến cả quán náo loạn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người đàn ông cầm ly bia đi sang bàn bên cạnh mời một cô gái uống chung nhưng bị từ chối nên đã có hành động không đẹp sau đó

Ngày 11-10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm ly bia ném xuống đất, rồi vác rựa đuổi chém người tại một quán nhậu.

Vụ việc xảy ra vào đêm 9-10, tại một quán nhậu gần khu nhà ở xã hội Định Hòa ở phường Bình Dương, TP HCM (trước là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Camera ghi lại diễn biến vụ việc

Một số người dân cho biết thời điểm trên, người đàn ông cầm ly bia đi sang bàn bên cạnh mời một cô gái uống chung nhưng bị từ chối.

Người đàn ông tức giận nên đã ném ly bia xuống bàn của nhóm cô gái đang ngồi rồi trở về bàn mình. Lúc này trong bàn còn có nhiều người.

Người đàn ông cầm rựa chém vì bị từ chối uống bia tại quán nhậu - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông qua bàn mời cô gái uống bia nhưng bị từ chối

Một lúc sau, người đàn ông này rời khỏi quán nhậu. Khi trở lại, người này cầm rựa đuổi chém nhóm người chung bàn của cô gái.

Các nạn nhân né tránh kịp thời nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến xác minh, làm việc với những người liên quan để giải quyết vụ việc.

