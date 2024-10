CLIP: "Biển người" Đà Lạt hào hứng xem kỵ binh diễu hành ở quảng trường Lâm Viên

Đây là một trong những chương trình thuộc Đại hội khỏe "Vì An ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 3 của Bộ Công an tổ chức tại TP Đà Lạt với sự tham gia của 20 đơn vị công an ở khu vực phía Nam.