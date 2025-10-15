CLIP: Bức xúc với nam thanh niên bốc đầu xe giữa phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Bức xúc với nam thanh niên bốc đầu xe giữa phố

Thanh Thảo

(NLĐO) - Các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm

Sáng 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP HCM, cho biết Đội CSGT số 1 đã lập biên bản xử phạt V.Q.T. (SN 2006, quê Cà Mau) về hành vi "Điều khiển xe chạy bằng một bánh" và "Không có giấy phép lái xe" với tổng mức phạt 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, rà soát trên mạng xã hội TikTok, Đội CSGT số 1 phát hiện tài khoản TikTok có tên "Triệu Nhỏ", ID "voquoctrieu2009", đăng tải một video ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh và một video khác có nội dung nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Nam thanh niên chạy xe bốc đầu

Đội CSGT số 1 đã phối hợp Công an phường Tân Uyên mời V.Q.T đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Qua đấu tranh, V.Q.T thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe mô tô hai bánh biển số 61K1-253... chạy bằng một bánh từ hướng giao lộ ĐT746 - Phan Đình Phùng về tiệm sửa xe trên đường Phan Đình Phùng, khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 30-9-2025. Video do vợ của T quay lại, sau đó chính T đăng tải lên tài khoản TikTok "Triệu Nhỏ".

Nam thanh niên ở TP HCM bị xử phạt vì chạy xe bốc đầu gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Công an lập biên bản xử lý

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt chủ xe L.H.M.P về hành vi "Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", với mức phạt 9 triệu đồng.

V.Q.T khai nhận đoạn video này được sao chép từ trang khác và đăng lại trên tài khoản TikTok của mình, không xác định được người điều khiển và địa điểm.

Phòng CSGT đang tiếp tục xác minh, truy nguồn video, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an TP HCM cảnh báo và khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội.

Tin liên quan

Bốc đầu xe máy 5 giây, thanh niên ở Quảng Ngãi bị tịch thu xe

Bốc đầu xe máy 5 giây, thanh niên ở Quảng Ngãi bị tịch thu xe

(NLĐO) – Đoạn video quay cảnh thanh niên bốc đầu xe máy được người dân quay lại, phản ánh tới lực lượng chức năng.

Nhóm thanh niên chạy mô tô bốc đầu, nẹt pô… để làm "kỷ niệm"

(NLĐO)- Nhóm thanh niên điều khiển mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi, la hét… bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố nhóm "quái xế" bốc đầu xe, dàn hàng ngang trên đường phố

(NLĐO) - Nhóm "quái xế" dàn hàng ngang, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, bốc đầu xe trên đường phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

mạng xã hội nam thanh niên gây rối trật tự công cộng tai nạn nghiêm trọng giấy phép lái xe gây rối trật tự trật tự công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo