CLIP: Bức xúc với nam thanh niên bốc đầu xe giữa phố

Sáng 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP HCM, cho biết Đội CSGT số 1 đã lập biên bản xử phạt V.Q.T. (SN 2006, quê Cà Mau) về hành vi "Điều khiển xe chạy bằng một bánh" và "Không có giấy phép lái xe" với tổng mức phạt 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, rà soát trên mạng xã hội TikTok, Đội CSGT số 1 phát hiện tài khoản TikTok có tên "Triệu Nhỏ", ID "voquoctrieu2009", đăng tải một video ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh và một video khác có nội dung nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Nam thanh niên chạy xe bốc đầu

Đội CSGT số 1 đã phối hợp Công an phường Tân Uyên mời V.Q.T đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.



Qua đấu tranh, V.Q.T thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe mô tô hai bánh biển số 61K1-253... chạy bằng một bánh từ hướng giao lộ ĐT746 - Phan Đình Phùng về tiệm sửa xe trên đường Phan Đình Phùng, khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 30-9-2025. Video do vợ của T quay lại, sau đó chính T đăng tải lên tài khoản TikTok "Triệu Nhỏ".

Công an lập biên bản xử lý

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt chủ xe L.H.M.P về hành vi "Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", với mức phạt 9 triệu đồng.

V.Q.T khai nhận đoạn video này được sao chép từ trang khác và đăng lại trên tài khoản TikTok của mình, không xác định được người điều khiển và địa điểm.



Phòng CSGT đang tiếp tục xác minh, truy nguồn video, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an TP HCM cảnh báo và khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội.