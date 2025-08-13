HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Cá thiếu oxy và chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Theo ghi nhận, ngày 13-8, tại hồ điều hòa công viên trung tâm (hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Nhiều người dân sống gần khu vực hồ cho biết cá bắt đầu chết rải rác từ ngày 12-8 và tăng nhiều vào ngày 13-8.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Thời điểm này, tại tỉnh Hà Tĩnh, thời tiết nắng nóng gay gắt, trên mặt hồ và dọc các mép bờ xuất hiện nhiều xác cá rô phi, cá rô đồng… đủ kích cỡ, trôi dạt tập trung thành từng mảng kéo dài hàng chục mét.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Xác cá phân hủy kết hợp thời tiết oi bức khiến mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Duy Bằng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động nhân viên vớt, thu gom toàn bộ xác cá đưa đi chôn lấp, tiêu hủy để giảm ô nhiễm.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 6.

Cũng theo ông Bằng, hiện tượng cá chết hàng loạt này năm nào cũng xảy ra vào thời điểm nắng nóng.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 7.

Nguyên nhân được xác định là do sốc nhiệt, tảo phát sinh nhiều, tiêu thụ lượng oxy hòa tan trong nước khiến cá thiếu oxy và chết hàng loạt.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 8.

Trước đây, cơ quan chuyên môn ở trung ương từng phối hợp địa phương khảo sát, tìm giải pháp xử lý tảo nhưng chi phí rất lớn.

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 9.

Cá chết ở lòng hồ điều hòa công viên trung tâm chủ yếu là loại cá rô phi và rô đồng

Cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn: Nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 10.

Người dân cho rằng ngoài giải pháp thu gom và tiêu hủy khi cá chết, cần có biện pháp chủ động như thường xuyên theo dõi chất lượng nước, duy trì hệ thống sục khí, trồng thêm cây thủy sinh để hạn chế tảo phát triển, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường hồ.

Tin liên quan

Clip cá chết hàng loạt sau mưa to ở TP HCM

Clip cá chết hàng loạt sau mưa to ở TP HCM

(NLĐO) - Sau cơn mưa chiều qua, một đoạn dài trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Cá chết trắng mặt suối ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Lực lượng chức năng tại Thanh Hóa đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân cá chết trắng suối Cổ Đam đoạn qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Hơn 5 tấn cá chết ở hồ Tây bốc mùi hôi thối, khó chịu

(NLĐO)- Ban quản lý đã thu gom, xử lý hơn 5 tấn cá chết ở hồ Tây (Hà Nội) để bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

thời tiết nắng nóng giám đốc công ty bảo vệ môi trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo