CLIP: Cận cảnh vỉa hè vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới

Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố ở trung tâm tỉnh Đắk Lắk đang bị một số đơn vị đầu tư hạ tầng kỹ thuật đào xới ngay trên vỉa hè vừa được lát đá tự nhiên khiến người dân bức xúc.

Vỉa hè vừa lát đá tự nhiên bị đào xới

Ông Nguyễn Văn Xuân, ngụ phường Buôn Ma Thuột cho biết cứ mỗi sáng sớm, ông đạp xe tập thể dục và phát hiện nhiều vị trí trên đường Nguyễn Tất Thành bị đào xới. Điều đáng nói, phần lớn tuyến đường trên đã được đầu tư lát đá tự nhiên.

"Chúng tôi không hiểu sự phối hợp như thế nào mà vỉa hè vừa lát đá tự nhiên, đắt tiền nay lại bị đào xới. Dù kinh phí của nhà nước hay doanh nghiệp thì cũng gây lãng phí. Bên cạnh đó, quá trình đào xới đất đá để trên vỉa hè, không được dọn dẹp kịp thời, gây mất mỹ quan đô thị" - ông Xuân nói.

Sau khi đào xới, một số vị trí được lát lại nhưng không đồng bộ, gây mất mỹ quan đô thị

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, một số tuyến vỉa hè của đường như: Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu (phường Buôn Ma Thuột), Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An)… bị đào xới dù vừa lát đá tự nhiên.

Trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành hiện có hàng chục vị trí bị đào xới. Một số vị trí sau khi đào xới đã được lát lại nhưng không đồng bộ, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Còn tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Hữu Thọ hiện còn nhiều hố sâu vừa được đào trên vỉa hè.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư các dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật phải phối hợp chặt chẽ với địa phương.

Các đơn vị phải công khai thông tin dự án đến ngành điện lực, cấp nước, đô thị, môi trường và viễn thông để rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả và tính thống nhất trong đầu tư.

Việc tại địa bàn phường Buôn Ma Thuột có tình trạng vỉa hè mới chỉnh trang, lát đá nhưng bị đào xới để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phường này rút kinh nghiệm trong việc cấp phép thi công hạ tầng trên vỉa hè, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tránh gây lãng phí và tạo dư luận không tốt trong nhân dân…

Trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng "thí điểm chỉnh trang vỉa hè" một số tuyến phố chính bằng lát đá tự nhiên đồng bộ với ngầm hóa hạ tầng lưới điện, cáp viễn thông. Vật liệu hầu hết là đá granite tự nhiên, có tông màu sáng xen kẽ màu đen để tăng tính thẩm mỹ.