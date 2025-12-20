HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Cận cảnh vỉa hè vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới

Cao Nguyên

(NLĐO) - Vỉa hè vừa được lát đá tự nhiên hàng trăm tỉ đồng lại bị một số đơn vị đào xới, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị ở tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố ở trung tâm tỉnh Đắk Lắk đang bị một số đơn vị đầu tư hạ tầng kỹ thuật đào xới ngay trên vỉa hè vừa được lát đá tự nhiên khiến người dân bức xúc.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 1.

Vỉa hè vừa lát đá tự nhiên bị đào xới

Ông Nguyễn Văn Xuân, ngụ phường Buôn Ma Thuột cho biết cứ mỗi sáng sớm, ông đạp xe tập thể dục và phát hiện nhiều vị trí trên đường Nguyễn Tất Thành bị đào xới. Điều đáng nói, phần lớn tuyến đường trên đã được đầu tư lát đá tự nhiên.

"Chúng tôi không hiểu sự phối hợp như thế nào mà vỉa hè vừa lát đá tự nhiên, đắt tiền nay lại bị đào xới. Dù kinh phí của nhà nước hay doanh nghiệp thì cũng gây lãng phí. Bên cạnh đó, quá trình đào xới đất đá để trên vỉa hè, không được dọn dẹp kịp thời, gây mất mỹ quan đô thị" - ông Xuân nói.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 2.

Sau khi đào xới, một số vị trí được lát lại nhưng không đồng bộ, gây mất mỹ quan đô thị

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, một số tuyến vỉa hè của đường như: Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu (phường Buôn Ma Thuột), Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An)… bị đào xới dù vừa lát đá tự nhiên.

Trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành hiện có hàng chục vị trí bị đào xới. Một số vị trí sau khi đào xới đã được lát lại nhưng không đồng bộ, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Còn tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Hữu Thọ hiện còn nhiều hố sâu vừa được đào trên vỉa hè.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư các dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật phải phối hợp chặt chẽ với địa phương.

Các đơn vị phải công khai thông tin dự án đến ngành điện lực, cấp nước, đô thị, môi trường và viễn thông để rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả và tính thống nhất trong đầu tư.

Việc tại địa bàn phường Buôn Ma Thuột có tình trạng vỉa hè mới chỉnh trang, lát đá nhưng bị đào xới để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phường này rút kinh nghiệm trong việc cấp phép thi công hạ tầng trên vỉa hè, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tránh gây lãng phí và tạo dư luận không tốt trong nhân dân…

Trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng "thí điểm chỉnh trang vỉa hè" một số tuyến phố chính bằng lát đá tự nhiên đồng bộ với ngầm hóa hạ tầng lưới điện, cáp viễn thông. Vật liệu hầu hết là đá granite tự nhiên, có tông màu sáng xen kẽ màu đen để tăng tính thẩm mỹ.

CLIP: Vỉa hè bị đào xới khi vừa lát xong đá tự nhiên

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 4.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 5.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 6.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 7.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 8.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 9.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 10.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 11.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 12.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 13.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 14.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 15.

Vỉa hè Đắk Lắk vừa lát đá tự nhiên lại bị đào xới gây lãng phí - Ảnh 16.

 

Sẽ tăng giá nước sạch và thanh tra các dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội

Sẽ tăng giá nước sạch và thanh tra các dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội

(NLĐO)- Giá nước sạch ở Hà Nội dự kiến tăng trung bình hơn 15.000 đồng với mỗi hộ gia đình; sau 16-3 sẽ thanh tra các dự án lát đá vỉa hè ở Hà Nội

Hà Nội đánh giá lại để xem có tiếp tục chủ trương lát đá vỉa hè "độ bền 70 năm"

(NLĐO) - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết trong năm 2023 cần đánh giá lại hiệu quả của chủ trương này, có tiếp tục chủ trương lát đá vỉa hè mới hay không

Sai phạm lát đá vỉa hè, nhiều cán bộ ở Hà Nội bị kiểm điểm

Ngày 12-4, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sở này vẫn đang tập hợp các báo cáo thực hiện kết luận thanh tra của TP Hà Nội về lát đá vỉa hè của các quận trên địa bàn. Đến nay, đã có các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Ba Đình, Hoàng Mai… báo cáo sự việc.

