Pháp luật

CLIP: Cảnh sát mật phục, dùng súng thị uy bắt nhóm "cát tặc"

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lực lượng cảnh sát đường thủy đã mật phục, dùng súng thị uy, bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi khai thác, tập kết và vận chuyển cát trái phép.

Cảnh sát mật phục bắt nhóm khai thác cát trái phép tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cảnh sát mật phục bắt giữ nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép

Trước đó, ngày 19-12, sau thời gian theo dõi, nắm quy luật hoạt động, Trung tá Nguyễn Trần Nhân, Phó trưởng Phòng CSGT đã chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp tổ chức lực lượng mật phục tại bờ suối thôn 24, xã Ea Riêng.

Khi phát hiện các đối tượng đang khai thác, vận chuyển cát trái phép, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình, đồng loạt kiểm tra, khống chế toàn bộ nhóm đối tượng, thu giữ tang vật liên quan.

Trong đó, Tổ công tác bắt quả tang ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1996, ngụ xã Ea Riêng) điều khiển xe tải BKS: 47C-004.90 đang vận chuyển cát đi đổ tại bãi tập kết.

Tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Đình Lộc (SN 1988), ông Lê Công Hạnh (SN 1991) và ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, cùng ngụ xã M'Đrắk) đang sử dụng bè hút cát lên xe tải mang BKS: 78C-023.00 do ông Trần Văn Danh (SN 1975, ngụ xã Ea Riêng) điều khiển.

Kiểm tra bãi tập kết, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông Lê Văn Thông (SN 1985, ngụ xã M'Đrắk) điều khiển xe tải mang BKS: 47H-037.76 vào bãi để chở cát đi tiêu thụ…

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập biên bản tạm giữ 3 xe tải, 1 bè hút cát, 1 máy xúc cát và hơn 60m3 cát.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an xã Ea Riêng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

CLIP: Cảnh sát mật phục, dùng súng thị uy bắt nhóm đối tượng


tỉnh Đắk Lắk khai thác cát cảnh sát mật phục dùng súng thị uy
