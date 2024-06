CLIP: Chen nhau xếp hàng giữa trưa để chờ mua vàng miếng SJC ở TP HCM

CLIP: Người dân TP HCM xếp hàng chờ mua vàng ngày 11-6

Ghi nhận từ sáng đến đầu giờ chiều 11-6, người xếp hàng chờ lấy số thứ tự vào bên trong giao dịch đã đứng kín vỉa hè. Lực lượng chức năng đã có mặt tại đây điều phối để không xảy ra tình trạng chen chúc, mất trật tự.

Dòng người xếp hàng dài tiếp nối từ cổng chính xuống lòng đường

Bà Nguyễn Tuyết Vân (ngụ quận 1) cho biết đã xếp hàng từ 6 giờ sáng, đến khoảng 13 giờ mới được vào bên trong mua vàng.

"Ở đây người ta cho mình xếp hàng để lấy số thứ tự vào trong mua, mỗi người được mua tối đa 2 lượng. Tôi chờ nửa ngày chỉ để mua 2 lượng vàng, cực lắm!" - bà Vân nói.

Lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố có mặt tại trụ sở Công ty SJC để điều phối và giữ trật tự.

Trong khi đó, một số người sốt ruột vì chờ đợi quá lâu

Người cầm dù, người đầu trần xếp hàng giữa trưa nắng để đợi đến lượt

Tương tự, ông Nguyễn Quang Tiến (ngụ quận 1) chia sẻ: "Tôi nghe thông tin giá vàng miếng đang giảm mạnh nên cũng đi mua. Tuy nhiên, một số điểm bán hôm nay đã ngưng cho lấy số, phải đợi đến ngày mai. Tôi lo không biết có mua được vàng hay không vì phía trước còn một hàng dài người chờ xếp hàng".

Ở các điểm bán vàng miếng khác của công ty cũng đón lượng lớn khách hàng khá lớn đến giao dịch.

Trước đó, ngày 10-6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán; tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các Ngân hàng thương mại nhà nước, công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM, đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Chỉ đạo triển khai các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các Ngân hàng thương mại nhà nước, Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.