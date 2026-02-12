HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Chiêm ngưỡng 8 linh vật ngựa cưỡi trên sóng hoa ở Cần Thơ

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đang dần hoàn thiện với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, nổi bật là cụm linh vật ngựa mang ý nghĩa phát triển.

Ngày 12-2 (nhằm 25 tháng Chạp), bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cùng đại diện các sở, ngành đi kiểm tra đường hoa nghệ thuật.

CLIP: Cụm linh vật ngựa nổi bật tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ năm 2026 có chủ đề "Tết sum vầy" được tổ chức trên tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều), với tổng chiều dài khoảng 310 m.

Không gian đường hoa được thiết kế công phu, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa sông nước miền Tây và hình ảnh một TP Cần Thơ năng động, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Đường hoa nghệ thuật gồm 3 đoạn, có cổng chính và cổng phụ. Ý tưởng thiết kế năm nay gồm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ trước đây. Hiện các loại hoa tươi đã được trang trí cùng tiểu cảnh mang lại hiệu ứng tốt, nhằm tạo nhiều điểm check-in rực rỡ cho người dân vui Xuân, đón Tết.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 1.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện các sở, ngành đi kiểm tra đường hoa nghệ thuật

Ông Nguyễn Minh Luân, nghệ nhân thực hiện đường hoa, cho biết điểm nổi bật trong số đó là mô hình "bát mã phi thiên" gồm 8 linh vật ngựa cưỡi trên sóng hoa. "Tám linh vật ngựa được dựng trên sóng hoa như đang chạy rất nhanh, thể hiện sự phát triển của thành phố" – ông Luân thông tin.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 3.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 4.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 5.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 6.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 7.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 8.

Cụm linh vật ngựa cưỡi sóng hoa mang ý nghĩa phát triển

Ngoài ra, ở cổng chính còn có mô hình "tam mã phi nước đại" gồm 3 linh vật ngựa truyền tải thông điệp như lời chúc cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố đi lên bằng ý chí, nghị lực.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 9.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 10.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 12.

CLIP: Chiêm ngưỡng cụm linh vật ngựa tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ - Ảnh 13.

Công nhân đang tất bật thi công đường hoa để chuẩn bị cho ngày khai mạc

Ngoài ra, mô hình còn mang ý nghĩa như lời chúc những dự định, kế hoạch sắp tới sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến và đạt kết quả cao hơn mong muốn.

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ dự kiến khai mạc vào ngày 14-2 và kéo dài đến ngày 21-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

