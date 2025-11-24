HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Chuyện về đội cứu nạn 22 người "mất tích" 4 ngày giữa lũ dữ!

Cao Nguyên

(NLĐO) - Suốt 4 ngày, đội cứu nạn 22 người ngụp lặn giữa biển nước, cứu hơn 400 người dân, không liên lạc được bên ngoài nên nhiều người nghĩ đã "mất tích".

Ngày 24-11, lực lượng chức năng và người dân các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk tất bật dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Trong những ngày lũ lớn, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng các lực lượng đã không quản nguy hiểm, giải cứu người dân vùng lũ.

Cứu được hàng trăm người dân

Trong nhiều câu chuyện về nỗ lực cứu người dân, câu chuyện 22 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn - Cứu hộ (CNCH) khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk) "mất tích" trong lũ dữ khiến nhiều người xúc động.

Đội cứu nạn 22 người mất tích 4 ngày giữa lũ dữ tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn đến nắm bắt tình hình thiệt hại của gia đình 1 người dân được cứu sống trong lũ dữ

Sáng 18-11, nước lũ tại xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu dâng lên, đại úy Bùi Minh Hoàng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 chỉ kịp chụp 1 tấm hình nước lũ gửi cho vợ.

Ngay sau đó, đại úy Hoàng lái ca nô chở cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tới các vùng ngập lụt giải cứu người dân.

Suốt 4 ngày đêm, anh Hoàng không nhớ mình đã cập ca nô vào bao nhiêu nóc nhà. Chỉ biết rằng, giữa mênh mông biển nước, nơi nào có bàn tay người dân vẫy là anh lái ca nô vào để đồng đội ứng cứu.

Đội cứu nạn 22 người mất tích 4 ngày giữa lũ dữ tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 giải cứu được hơn 400 người dân.

Mưa lớn, nước lũ ngập cả xã nên mất sóng điện thoại, anh Hoàng không thể gọi về nhà. Còn vợ anh như ngồi trên đống lửa khi suốt nhiều ngày không liên lạc đuợc với chồng.

Đại úy Hoàng cho biết 22 cán bộ, chiến sĩ tập trung CNCH, "mất liên lạc" với người thân suốt 4 ngày. Từ đó, nhiều người đã nghĩ rằng, các anh đã "mất tích" trong lúc cứu nạn.

"Sau khi cứu nạn xong, tôi ra trung tâm xã mới có sóng điện thoại nên gọi về cho vợ. Đầu dây bên kia vợ bật khóc nói mọi người nghĩ các anh đã mất tích giữa mưa lũ" – đại úy Hoàng kể lại.

Trung tá Huỳnh Khoa Trưởng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10, cho biết trong đợt lũ vừa qua, 22 cán bộ, chiến sĩ sử dụng 2 ca nô ứng cứu được hơn 400 người dân các xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh.

Đội cứu nạn 22 người mất tích 4 ngày giữa lũ dữ tại Đắk Lắk - Ảnh 3.

Ít ngày trước, nhóm 10, thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ chìm trong biển nước

"Có những thời điểm gặp dòng nước xoáy, ca nô chực chìm, nhưng nghĩ tới đồng bào đang kêu cứu, chúng tôi lại lên đường, hết chuyến này đến chuyến khác" - trung tá Trưởng nói.

Còn theo thượng úy Lê Đức Cường, Công an xã Hòa Mỹ, trong đợt lũ vừa qua, lực lượng công an xã sử dụng 1 ca nô giải cứu được hơn 60 người dân. "Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn nhưng chúng tôi xác định đó là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân" - thượng úy Cường chia sẻ.

Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã cứu sống

Nhóm 10, thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ nằm rải rác giữa cánh đồng với hàng chục nóc nhà. Sáng 19-11, nước bắt đầu lấp xấp vào sân của gia đình ông Huỳnh Phước Giang (SN 1965) nhưng ông không lo lắng vì trận lũ lịch sử năm 1993 nước cũng chỉ vào nhà ngang đầu gối.

Đội cứu nạn 22 người mất tích 4 ngày giữa lũ dữ tại Đắk Lắk - Ảnh 4.

Khu vực gia đình ông Huỳnh Phước Giang dỡ ngói thoát lên mái nhà chờ ứng cứu

Tuy nhiên, 10 giờ sáng cùng ngày nước bắt đầu vào nhà. Ông Giang đã đưa người mẹ 90 tuổi lên nhà người quen. Khi quay về để đưa tiếp cha, vợ con và cháu thì không còn kịp.

Đêm hôm đó, nước lũ dâng lên chạm mái nhà, ông Giang phải đưa người cha 90 tuổi, vợ, con gái và cháu 2 tuổi lên mái nhà lánh nạn.

Đội cứu nạn 22 người mất tích 4 ngày giữa lũ dữ tại Đắk Lắk - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Phước Giang cảm ơn lực lượng cứu nạn

Ông Giang cho biết trong lúc lên mái nhà, gia đình ông chỉ cầm được 2 hộp sữa cho cháu và với lấy 1 gói mì tôm khi đang trôi lềnh bềnh giữa nước.

"Đêm mưa, gió lạnh, cha và cháu run lên bần bật. 5 người chúng tôi ôm lấy nhau, có những thời điểm tuyệt vọng" – ông Giang kể.

Cũng theo ông Giang, đến 10 giờ sáng 20-11, cả xóm chìm trong biển nước nên ông đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất.

"Bất ngờ, 1 chiếc ca nô từ xa tiến lại gần. Lúc đó, tôi đã bật khóc khi biết cha già, cháu nhỏ đã được cứu. Cảm ơn các anh đã sinh ra chúng tôi lần thứ 2!" - ông Giang gạt nước mắt kể lại.

CLIP: Chuyện về đội cứu nạn 22 người "mất tích" 4 ngày giữa lũ dữ!

tỉnh Đắk Lắk mưa lũ chiến sĩ công an giải cứu người dân
